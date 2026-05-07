Y tras nuevas amenazas de Trump... Sheinbaum responde: “Nosotros estamos actuando”

Responden a Trump La presidenta Sheinbaum atajó las nuevas amenazas que hizo el mandatario estadounidense contra México. (EFE y Cuartoscuro)

Ante las declaraciones vertidas el pasado miércoles por Donald Trump, donde advierte que si el Gobierno de México no realiza su trabajo en contra de los cárteles de la droga, su país lo hará, arreciando las amenazas de intervención extranjera, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió de forma serena “nosotros estamos actuando”.

La mandataria mexicana expresó que ambos países han mantenido una estrategia de cooperación en respeto a los cuatro puntos establecidos por México donde se pide la no subordinación, misma que señaló, ha tenido resultados.

¿Qué acciones ha implementado la Administración de Sheinbaum contra los cárteles?

Tras las amenazas de su homólogo norteamericano, la presidenta Sheinbaum enlistó las acciones y resultados obtenidos por México con el fin de detener el tráfico de drogar a territorio estadounidense entre los que destacan la reducción de casi el 50 por ciento en homicidios dolosos, las destrucción o inhabilitación de 2 mil 500 laboratorios de drogas, la detención de personas relaciones con el crimen organizados, así como la apertura de carpetas de investigación integradas con pruebas, y la reducción del paso de fentanilo a Estados Unidos.

La titular del Ejecutivo destacó que hace dos días, el gobierno de Trump publicó su Estrategia Nacional de Control de Drogas en la que por primera vez reconocen el consumo de sustancias ilícitas como un problema de salud nacional y en el que se integra un protocolo para prevenir el consumo que afecta a cerca del 16 por ciento de la población de Estados Unidos.

La presidenta recordó, que en la primeras negociaciones que mantuvo con Trump para detener el tráfico de drogas, el mandatario estadounidense le preguntó por qué México no tenía un problema de adicciones, a lo que Sheinbaum respondió que se debe a los valores familiares y a la campaña del gobierno para detener el consumo de drogas.

Por ello, la jefa del Ejecutivo, destacó que en el marco de la cooperación de ambos países, Estados Unidos ha decidido adoptar las mismas medidas que México para atacar el problema.

“Nosotros vamos a seguir cooperando, por humanismo, no queremos que el fentanilo llegue a los jóvenes de Estados Unidos, pero tiene que haber una parte de reconocimiento de Estados Unidos”, destacó la mandataria al apuntar que el diálogo mutuo ha tenido resultados en el marco del respeto.

Trump advierte que EU actuará vía terrestres con el narco mexicano (EFE)

Trump vuelve al ataque: ¿qué nuevas amenazas hizo contra México desde Washington?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensar la relación con México el 6 de mayo al advertir que su gobierno podría intervenir directamente contra los cárteles si las autoridades mexicanas “no hacen el trabajo”.

Durante un discurso en la Casa Blanca, Trump aseguró que Washington está dispuesto a ampliar sus operaciones contra el narcotráfico, incluso con acciones terrestres, en medio de acusaciones de presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y grupos criminales.