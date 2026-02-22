Cada narco bloqueo, una derrota del Estado y una herida abierta en la confianza ciudadana: PRI

Grupos criminales incendiaron decenas de camiones de carga, transportes y automóviles en diversas carreteas por la muerte del líder del CJNG, el Mencho.

Los narco bloqueos, incendios de autos, y hasta bancos del Bienestar en al menos 8 estados del país tras el abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva generación, Nemesio Oseguera, alias el Mencho, evidencian una coordinación criminal que supera y desafía sin pudor, la capacidad de respuesta del gobierno federal y es una prueba de que pueden reaccionar con total impunidad.

Así lo advirtió la dirigencia nacional del PRI, quien sostuvo que “cada narco bloqueo es una derrota del Estado y una herida abierta en la confianza ciudadana”.

El líder tricolor reprochó que mientras la presidenta Claudia Sheinbaum y las autoridades piden calma, los grupos delictivos demuestran que pueden sitiar regiones enteras y someter a la población civil en cuestión de horas.

“Este es el México del narcogobierno de MORENA: un país donde el crimen organizado impone su ley, paraliza estados completos y exhibe la ausencia de una estrategia real de seguridad”, sostuvo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Moreno señaló que estos narco bloqueos son la respuesta del crimen organizado cuando se siente tocado, pero también son la prueba de que puede reaccionar con total impunidad.

“Tres y hasta ocho estados afectados de manera simultánea evidencian una coordinación criminal que supera —o al menos desafía sin pudor— la capacidad de respuesta del gobierno”, recalcó

El dirigente tricolor aseguró que los narco bloqueos registrados en 8 estados tras los operativos del Ejército Mexicano en Tápala Jalisco no fueron un hecho aislado ni una reacción menor.

Se convirtieron—agregó--, en cuestión de horas, en una demostración brutal del poder del crimen organizado y de la fragilidad del Estado mexicano.

Criticó que la violencia se extendió como pólvora hacia Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Baja California, Colima, y otras entidades, paralizando carreteras, ciudades y la vida cotidiana de millones de personas.

En sus redes sociales sostuvo que México no puede seguir secuestrado por intereses criminales.

“No podemos normalizar que cerrar una autopista o quemar un autobús sea parte de la rutina informativa. No podemos aceptar que el miedo sea el pan de cada día y que la violencia se explique como reacciones previsibles”, estableció

Aseguró que México merece un gobierno que esté del lado de los ciudadanos, que garantice el libre tránsito, la seguridad, la paz y no uno que permita que el crimen organizado decida cuándo, cómo y dónde se puede vivir.

Sostuvo que el amanecer en estos estados fue una postal del miedo: carreteras tomadas, vehículos incendiados, tráileres y autobuses atravesados para bloquear el paso. Choferes obligados a descender de sus unidades para prenderles fuego bajo amenaza.

Condenó que familias enteras estén atrapadas sin poder trasladarse a sus trabajos, escuelas u hospitales, que haya comercios cerrando apresuradamente por temor a saqueos o ataques.

“No se trató solo de daños materiales, sino de una agresión directa al derecho más básico de cualquier sociedad: vivir sin terror”, estableció

Moreno lanzó un “ya basta de los pactos del narcogobierno de MORENA” e insistió en que se tiene que recuperar el control del país con autoridad, inteligencia y firmeza, ya que combatir al crimen organizado no es un eslogan, es una obligación.