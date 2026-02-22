Comarca Lagunera, inversión de 8600 mdp en obras de agua

Conagua, Efraín Morales El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, destacó que a la Comarca Lagunera, se ha destinado una inversión superior a los 8,600 millones de pesos, cifra histórica, para mejorar el abasto de agua da calidad para el consumo humano, así como su uso más eficiente en el campo

El director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales López aseveró que la inversión total en obras de agua para la Comarca Lagunera supera los 8,600 millones de pesos cifra histórica, que se ha logrado gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Lo anterior, enfatizó, en apego a la instrucción presidencial de realizar una serie de obras en el estado de Coahuila que permitan un uso más eficiente en el abasto de agua potable tanto para el consumo humano, como para su uso en el campo.

En el evento, “Programas Sociales”, en San Pedro, encabezado por la jefa del Ejecutivo Federal, Sheinbaum Pardo, quien estuvo acompañada por varios integrantes de su gabinete legal y ampliado, así como por el gobernador de Coahuila de extracción priista, Manolo Jiménez Salinas, Morales López enfatizó la inversión total en una serie de obras que se han venido realizando en la entidad, supera los “más de 1,300 millones ya estamos muy avanzados ya más tardar en julio de este año vamos a terminar en su totalidad con estas obras”.

“Si me escuchan un momento...”

Cabe mencionar que, en medio de un ambiente de alboroto, entre los asistentes, no sólo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tuvo que llamar al respeto y al orden, ya que la gritería no dejaba que la voz de las y los funcionarios se escuchara, lo mismo ocurrió con el gobernador Jiménez Salinas, la titular de la Secretaría de Mujeres, Citlali Hernández, como con el propio titular de Conagua, Efraín Morales.

“Si me escuchan un momento, quiero compartir con ustedes una información que creo que es muy importante”.... tuvo que decir, y levantar el uso de la voz un poco para tratar de imponer su voz por encima de la gritería.

Recordó que durante años La Laguna tuvo un problema importante de contaminación de aguas, provocado por la extracción de agua cada vez a mayor profundidad, obteniendo agua contaminada con arsénico y flúor”, por lo que, en la pasada administración se inició un gran proyecto para llevar agua de las presas y así terminar con las afectaciones.

Abasto de agua, prácticamente al doble

Luego de grandes obras como presas, plantas de bombeo, líneas de conducción y la instrucción presidencial de construir redes troncales de agua saludable para llevar agua a los municipios de Torreón, Viesca, Madero, Matamoros, y San Pedro”, se ha venido incrementando el abasto de agua potable prácticamente al doble, “garantizando agua de buena calidad para los siguientes 40 años. La inversión total en estas obras es de más de 1,300 millones ya estamos muy avanzados ya más tardar en julio de este año vamos a terminar en su totalidad con estas obras”.

Asimismo, refirió que se avanza en un programa para un uso más eficiente del agua en el campo y poder producir más alimentos con menos agua “y parte del agua recuperada sirva para resolver los problemas y desabasto en La Laguna”.

Indicó que uno de los distritos de riego beneficiados fue el 017, donde se tecnificarán 29,000 hectáreas para producir más alimentos y recuperar 185.57 metros cúbicos de agua consumo humano, con una inversión superior a los 7,200 millones de pesos.

Morales López subrayó que se trabaja en equipo –con el gobierno del estado-, para poder realizar la mayor cantidad de obras posibles, lo que permitió que en 2025, se conjuntaran recursos de los tres niveles de gobierno, para realizar más de 260 obras con una inversión superior a los 330 millones de pesos “y este año vamos a continuar para seguir avanzando en este trabajo”.

Citlali levanta la voz para hacerse escuchar

En su oportunidad, la titular de la Secretaría de la Mujer, Citlali Hernández, recordó que la dependencia a su cargo, busca ayudar y promover entre las mujeres a que cada vez más, tengan mayor ejercicio de sus derechos.

En medio de la gritería la secretaria tuvo que levantar la voz para hacerse escuchar: “les pedimos un poco de atención para escuchar lo que les tenemos que decir”, y aunque los ánimos de las y los asistentes no se calmaron y la secretaría tuvo que continuar enmedio de gritos, el volumen de su voz al micrófono si se elevó en diversas ocasiones”.

La secretaria Citlali Hernández, recordó la entrega a nivel nacional de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, para que ellas conozcan sus derechos los ejerzan con mucha más fuerza “y se den cuenta de que merecen lo mismo que los hombres” y se y trabaja con el gobierno del estado para contar con centros libres de la violencia para las mujeres espacios donde encontrarán atención psicológica jurídica pueden realizar actividades talleres.

Las voces no se callaban, la funcionaria subrayó: “esto no se trata de un pleito entre partidos o gobiernos, cuando nos toca gobernar lo hacemos para todas las personas y tenemos a la mejor Presidenta del mundo trabajando todos los días con todo su gabinete y con las y los gobernadores para transformar la vida de la gente y de eso se trata el gobierno, enfatizó.