Dinero del narco fuera de campañas condiciona PAN para discutir reforma electoral

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero exige blindar elecciones de dinero del narco

A unas horas de que la presidenta Claudia Sheinbaum presente su iniciativa de Reforma Electoral, la dirigencia nacional del PAN, exigió colocar en el centro del debate la participación del crimen organizado en las elecciones pues advirtió que hoy el principal problema del sistema democrático mexicano.

“No vamos a legitimar una reforma electoral que ignore la realidad del país. Primero hay que blindar las elecciones del crimen organizado; después podremos discutir cualquier otro cambio”, sostuvo el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero.

Dijo que la discusión no puede ser técnica ni administrativa. Antes de hablar de otras temáticas electorales, debemos hablar de quién está financiando las campañas en este país.

Romero Herrera, afirmó que su partido no está dispuesto a abordar los temas planteados en la reforma electoral mientras no se coloque en el centro del debate la participación del crimen organizado en las elecciones.

Recordó que México viene de los procesos electorales más violentos de su historia reciente de los que existen múltiples indicios, investigaciones abiertas y señalamientos públicos que apuntan a la infiltración del crimen organizado en la política, sin que hasta ahora existan responsabilidades políticas de alto nivel.

“El verdadero problema electoral en México es la participación del crimen organizado en las elecciones. Si no resolvemos eso, no tiene sentido discutir lo demás”, recalcó

El dirigente panista advirtió que los casos recientes vinculados con redes de protección institucional, esquemas de corrupción y financiamiento político ilegal evidencian una realidad preocupante: México enfrenta concentración de poder, impunidad y elecciones bajo sospecha.

El panista recalcó que se puede permitir que el dinero del crimen sustituya la voluntad ciudadana mientras Morena protege a quienes deberían ser investigados.

Acción Nacional sostuvo que existen indicios cada vez más visibles de que campañas políticas del oficialismo han contado con recursos provenientes de estructuras criminales, lo que distorsiona la competencia democrática y pone en riesgo las libertades políticas de las y los mexicanos.

Las pruebas y los antecedentes –agregó--están a la vista de todos, lo que no hay es voluntad de investigarlos a fondo.

El PAN acusó que las acusaciones en cuanto a huachicol fiscal alcanzan directamente a familiares del exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda, ya que uno de sus sobrinos se encuentra detenido y otro permanece prófugo.

Romero Herrera explicó que por ello el PAN ha fijado una línea clara: no participará en ninguna negociación de reforma electoral que no incluya mecanismos reales para combatir el financiamiento ilegal y la narcopolítica, entre ellos:

Mecanismos estrictos para la detección del dinero público en campañas, Fiscalización en tiempo real con acceso a inteligencia financiera, y nulidad inmediata de elecciones cuando se acredite dinero criminal.

Asimismo pérdida de registro para partidos que reciban apoyo del crimen organizado, responsabilidad penal y electoral para dirigentes que avalen candidaturas vinculadas con estructuras criminales.

“No se puede hablar de democracia mientras el crimen financie campañas”, afirmó.