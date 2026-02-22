Domingo violento en México: narcobloqueos, carreteras cerradas y camiones incendiados en al menos 13 estados (Oscar Viale Toledo)

México está viviendo este domingo 22 de febrero una jornada marcada por bloqueos, incendios de vehículos y enfrentamientos armados en distintas regiones del país, luego de un operativo federal realizado en Tapalpa, Jalisco y por la muerte de Nemesio Oseguera “El mencho”. Tras esta acción, presuntos integrantes del crimen organizado reaccionaron con los llamados “narcobloqueos”, que consisten en atravesar y quemar vehículos para impedir el paso de autoridades.

Los hechos violentos no se limitaron a un solo estado. De acuerdo con reportes oficiales y medios locales, al menos 13 entidades registraron incidentes, lo que provocó temor entre la población y afectaciones en carreteras estratégicas.

Jalisco: el punto de origen

El estado donde inició la ola violenta fue Jalisco, tras un operativo de fuerzas federales en la zona serrana de Tapalpa. Posteriormente, el gabinete de seguridad anuncio que se encuentran al menos 21 puntos carreteros con bloqueos en distintos puntos del estado.

En Puerto Vallarta, sujetos armados incendiaron camiones del transporte público y vehículos particulares. Las unidades fueron atravesadas en calles y avenidas para impedir la circulación. También se escucharon detonaciones de arma de fuego, lo que generó momentos de pánico entre habitantes y turistas.

En la zona metropolitana de Guadalajara, los bloqueos afectaron avenidas principales como:

Avenida 16 de Septiembre

Avenida La Paz

Periférico

Calzada Independencia

Asimismo, hubo reportes en municipios del sur del estado como Tecolotlán, Talpa, Ayutla, El Tuito y Ojo de Agua, además de bloqueos en la autopista hacia Morelia, donde varios vehículos fueron incendiados.

Michoacán: carreteras en Tierra Caliente

En Michoacán, la violencia se concentró en la región de Tierra Caliente. Grupos armados incendiaron camiones y los dejaron atravesados en la carretera para impedir el paso.

Los tramos afectados incluyen:

Apatzingán–Buenavista

La Piedad–Zamora

Zamora–La Piedad

En algunos puntos también se reportaron enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y civiles armados.

Guanajuato: incendios a transporte y comercios

En Guanajuato, los hechos violentos incluyeron la quema de tiendas de conveniencia, farmacias y camiones del transporte público.

Municipios afectados:

Irapuato

Silao

Guanajuato capital

San Francisco del Rincón

Pénjamo

Abasolo

Las autoridades estatales reforzaron la vigilancia ante el riesgo de que los bloqueos se extendieran.

Nayarit: cierres carreteros

En Nayarit, se reportaron bloqueos en el bulevar Tepic–Xalisco y en tramos de la carretera federal 15, que conecta con Guadalajara. Varias unidades fueron incendiadas, lo que provocó cierre parcial de la circulación.

Tamaulipas: Reynosa y la Ribereña

En el norte del país, Reynosa, Tamaulipas, registró bloqueos con camiones incendiados en puntos como:

Libramiento Reynosa–Monterrey

Carretera Matamoros–Reynosa

También hubo afectaciones en colonias como Cumbres, Las Urracas y Puerta del Sol, donde vehículos fueron utilizados como barricadas.

Carretera Orizaba-CDMX (Oscar Viale Toledo)

Veracruz y Puebla: afectaciones rumbo a la CDMX

En Veracruz, se registraron bloqueos y vehículos incendiados en tramos como:

Nogales–Orizaba

Córdoba–Orizaba

Carretera Veracruz - Puebla

Especial atención generó la carretera Orizaba–Ciudad de México, donde fueron reportados camiones quemados, afectando el tránsito hacia la capital del país. Automovilistas quedaron varados mientras equipos de emergencia trabajaban para retirar las unidades.

El gobierno de Puebla a través de un comunicado anuncio que se encuentran reforzando la seguridad en las carreteras.

Estado de México: incendio en el Circuito Exterior Mexiquense

La violencia también alcanzó al Estado de México (Edomex). De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales y medios locales, un automóvil fue incendiado en el kilómetro 19 del Circuito Exterior Mexiquense, una de las vialidades más importantes que conecta municipios del Valle de México.

El vehículo fue atravesado y consumido por el fuego, lo que obligó a detener la circulación en ese tramo mientras elementos de seguridad y servicios de emergencia acudían para controlar la situación. Este punto es clave porque conecta municipios como Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y otros del norte del Valle de México, por lo que la afectación generó congestionamiento y alarma entre conductores.

Hasta el momento, autoridades estatales reforzaron la vigilancia en la zona para evitar nuevos incidentes.

Otros estados con reportes

Además, hubo incidentes en:

Baja California, con incendios en la carretera libre Tijuana–Tecate.

Oaxaca, con bloqueos en el Istmo de Tehuantepec.

Colima, donde se registraron cierres carreteros e incendios de vehículos.

AICM opera con normalidad

Ante la preocupación de viajeros por posibles afectaciones en la capital, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) informó a través de su cuenta oficial:

El AICM opera con normalidad.

Recomendamos a las personas que tengan un viaje programado estos días mantenerse en contacto con su aerolínea para conocer el estatus de su vuelo.

Hasta ahora, las operaciones aéreas en la CDMX no presentan interrupciones derivadas de estos hechos.

Autoridades federales y estatales pidieron a la ciudadanía:

Evitar circular por carreteras afectadas.

Consultar información en canales oficiales.

Reportar emergencias al 911.

Aunque en algunas zonas la circulación comenzó a restablecerse gradualmente, el despliegue de fuerzas federales continúa para prevenir nuevos bloqueos.

La jornada dejó afectaciones importantes en movilidad y generó tensión en distintas regiones del país. Las autoridades mantienen operativos activos para garantizar la seguridad de la población y evitar que los hechos violentos se repitan.

Por otro lado el aeropuerto de Guadalajara contó con la presencia de sujetos armados que irrumpieron las instalaciones alertando a los usuarios que se encontraban esperando abordar sus vuelos El gobernador Lemus alerto a la población a qué se mantengan en sus casas y eviten salir con el fin de mantenerse seguros.

Transportes de que suspendieron servicio este Domingo

Por los bloqueos en diferentes puntos de la ciudad,algunas aerolíneas como Volaris suspendieron sus viajes a las zonas afectadas, la central de autobuses del norte y estrella roja de igual manera dieron a conocer que por el momento los viajes programados se suspenderán hasta nuevo aviso destacando que se mantengan atentos a redes sociales para conocer el estado de las próximas corridas.