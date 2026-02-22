El operativo contra el Mencho contó con la colaboración de EU y mandó felicitación: ¡Un hito para México!”

Participación de EU en el operativo EU ofrecía una recompensa por cualquier información relacionada con el Mencho (@DEALOSANGELES)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó pasado el mediodía la colaboración con el Gobierno de Estados Unidos en el operativo militar que acabó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

“Además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos de América, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país”, indicó la nota.

En el mismo comunicado, la Sedena informó que tres militares resultaron heridos, cuatro narcotraficantes han muerto durante el operativo, y otros tres murieron mientras eran trasladados hacia Ciudad de México.

“¡Ánimo México!”

Cristopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, ha felicitado a las fuerzas de orden público de México por el abatimiento este domingo de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, al que describe como “uno de los capos de la droga más sangrientos y despiadados”.

El subsecretario asegura que se trata de un hito para México, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Landau señala que sigue de cerca el desarrollo de los bloqueos en territorio mexicano con “preocupación” y “tristeza”. “No es de extrañar que los malos respondan con terror. Pero nunca debemos perder la calma. ¡Ánimo México!”, ha escrito en su perfil de X.

Alerta a ciudadanos de EU

La embajada de Estados Unidos en México emitió este domingo una alerta para que sus ciudadanos no salgan a la calle en Jalisco (oeste), así como en otros cinco estados del país, debido a la ola de violencia desatada por tras la muerte en operativo federal del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG),

“Debido a operaciones de seguridad en marcha en múltiples estados y bloqueos y actividad criminal relacionados con ellos, los ciudadanos de EU deben quedarse en casa en los lugares mencionados hasta un próximo aviso”, señaló la embajada estadounidense en un mensaje en redes sociales.

Las zonas señaladas son los estados de Jalisco (incluidas Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Tamaulipas (norte), así como áreas de Michoacán (centro), Guerrero (sur) y Nuevo León (norte).

Canadá también emite alerta

Las autoridades canadienses solicitaron este domingo a sus ciudadanos que eviten salir a las calles de Puerto Vallarta y otras zonas del estado mexicano de Jalisco por la violencia entre los carteles de la droga y las fuerzas de seguridad de México y por los bloqueos en las carreteras.

En una advertencia emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá se recomienda a los ciudadanos en el estado de Jalisco que permanezcan en sus residencias y que mantengan “un bajo perfil”.

“Grupos criminales han establecido bloqueos en las carreteras con vehículos en llamas en varias ciudades del estado de Jalisco, incluida Puerto Vallarta. Se han producido tiroteos con las fuerzas de seguridad y explosiones. En Puerto Vallarta está vigente una orden para permanecer en las residencias. Todos los servicios de taxi y transporte de pasajeros están suspendidos hasta nuevo aviso”, explicó el Gobierno canadiense.

La situación obligó a Air Canada, la principal aerolínea canadiense, así como a otras compañía aéreas del país, a suspender sus vuelos a Puerto Vallarta.

“Debido a la situación de seguridad en Puerto Vallarta y que impacta al aeropuerto, Air Canada ha suspendido temporalmente sus operaciones hoy. Estamos vigilando la situación y en contacto con las autoridades locales que están trabajando para resolver el problema”, dijo Air Canada en un comunicado.

La aerolínea recomendó a sus clientes que “no intenten ir al aeropuerto a menos que sus vuelos” estén operativos.