¿Se puede descargar el número de seguro social IMSS por internet para imprimir?

El Número de Seguridad Social sirve para identificar a los trabajadores y llevar un registro de los derechos laborales (IMSS)

El Número de Seguridad Social (NSS) es un registro de 11 dígitos, únicos, permanentes e intransferibles que asigna el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en México.

Esta asignación en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sirve para identificar a los trabajadores y llevar un registro de los derechos laborales y de salud de las personas físicas.

¿Se puede tramitar el Número de Seguridad Social en internet?

Sin esta clave, no es posible iniciar un contrato laboral formal con alguna institución o acceder a:

Servicios médicos

Instituciones educativas

Pensiones

Créditos hipotecarios

El número se puede obtener de forma gratuita y en línea a través de los sitios oficiales del IMSS.

¿Cómo solicitar el NSS?

Las personas interesadas en realizar el trámite deberán contar con la CURP y un correo electrónico al que tengan accesos para poder recibir notificaciones, además de seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial del IMSS.

Seleccionar el apartado “Número de Seguridad Social”.

Capturar la CURP

Proporcionar el correo electrónico.

Verificar a través de la dirección de correo.

En caso de no contar con el NSS, la institución notificará que ingreses el domicilio completo para continuar con el proceso y al final, pedirá que se conteste es una encuesta de forma opcional.

Al concluir con estos pasos, el IMSS informará que ya se cuenta con un NSS, el cual se podrá descargar o imprimir de manera inmediata.