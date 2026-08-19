¿Se puede descargar el número de seguro social IMSS por internet para imprimir?

El Número de Seguridad Social (NSS) es un registro de 11 dígitos, únicos, permanentes e intransferibles que asigna el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en México.
Esta asignación en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sirve para identificar a los trabajadores y llevar un registro de los derechos laborales y de salud de las personas físicas.
¿Se puede tramitar el Número de Seguridad Social en internet?
Sin esta clave, no es posible iniciar un contrato laboral formal con alguna institución o acceder a:
- Servicios médicos
- Instituciones educativas
- Pensiones
- Créditos hipotecarios
El número se puede obtener de forma gratuita y en línea a través de los sitios oficiales del IMSS.
¿Cómo solicitar el NSS?
Las personas interesadas en realizar el trámite deberán contar con la CURP y un correo electrónico al que tengan accesos para poder recibir notificaciones, además de seguir los siguientes pasos:
- Ingresar al sitio oficial del IMSS.
- Seleccionar el apartado “Número de Seguridad Social”.
- Capturar la CURP
- Proporcionar el correo electrónico.
- Verificar a través de la dirección de correo.
En caso de no contar con el NSS, la institución notificará que ingreses el domicilio completo para continuar con el proceso y al final, pedirá que se conteste es una encuesta de forma opcional.
Al concluir con estos pasos, el IMSS informará que ya se cuenta con un NSS, el cual se podrá descargar o imprimir de manera inmediata.