Detienen a testigo clave del secuestro del “Mayo” Zambada

Detenido Fausto Corrales Rodríguez. (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Fausto Corrales Rodríguez, testigo clave que acompañó, el 25 de julio de 2024, a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión en la que fue secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada.

Ese mismo día fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Personal de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a cargo de las indagatorias, en coordinación con la Policía Federal Ministerial (PFM) e INTERPOL, pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), llevaron a cabo la detención en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Fausto “N” habría participado en el encubrimiento en el homicidio de Héctor “N” en Culiacán, Sinaloa, así como de falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.

De acuerdo con las investigaciones, Fausto “N” habría acompañado a Héctor “N” a la reunión en la que Ismael “N” sería secuestrado, presenciando los hechos.

Posteriormente, incurrió en una serie de contradicciones en sus declaraciones y habría omitido proporcionar información verídica sobre lo sucedido, con la finalidad de desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad, obstaculizando así el esclarecimiento de los hechos.