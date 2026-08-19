Culmina UNAM examen de control en CDMX; más 36 mil aspirantes en cuatro sedes y 24 reportes de trampas

Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México es el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas

Concluyeron las jornadas de aplicación del examen presencial de control para licenciaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Palacio de los Deportes.

De nueva cuenta cientos de jóvenes llegaron al último día que dispuso la UNAM para confrontar conocimientos a lo largo de 120 reactivos y reiterar su ingreso, o no, a la máxima casa de estudios.

35 por ciento al segundo día

Este tercer día llegó tras dos jornadas caracterizadas por un 35 por ciento de asistencia de los potenciales alumnos; cuando en un principio la Universidad habría anunciado el llamado a examen para un total de 53 mil 568 espacios, y preparado en consonancia la sede deportiva y de conciertos para sostener 5 mil 950 exámenes por turno, la afluencia de jóvenes sostuvo, hasta el segundo día de aplicación, un promedio de 4 mil 200 aspirantes en cada turno. Ello ocasionó que al corte de las 18:00 horas del día martes, es decir, cuando la Universidad ya había aplicado cinco jornadas, sólo 18 mil 837 jóvenes habían presentado la prueba. Sin un corte final oficial sobre el último turno del segundo día, el total de exámenes alcanzaría al menos unos 23 mil para el inicio del día final.

Lomelí defiende el 80 por ciento de asistencia al examen control

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, informó que al término de la aplicación del examen de control en la Ciudad de México, la sede capitalina sumó más de 30 mil pruebas, mientras que a nivel nacional se estima una afluencia de al menos 36 mil 885 aspirantes. Ello significa que más del 80 por ciento de los jóvenes que descargaron su cita completaron el trámite presentándose al examen. Sobre el número total de asistentes, el rector aseveró que la Universidad prevé más de la mitad acredite la prueba y obtenga un sitio en la máxima casa de estudios.

Sobre el ausentismo

La cifra inicial, proporcionada por las autoridades universitarias, de 53 mil 568 espacios para presentar el examen en la capital mexicana, migró a 42 mil 784 aspirantes que habrían “descargado su cita” tras el anuncio, por parte del secretario general de la UNAM, Javier De la Fuente Hernández, de que las sedes de Guanajuato, Oaxaca y Baja California, reportaron un ausentismo que osciló entre el 20 y el 53 por ciento, siendo la prueba aplicada en Oaxaca la que padeció más la falta de los aspirantes que ya habían confirmado su atención al compromiso.

De acuerdo con el secretario unamita, la hipótesis más fuerte que encuentra la Universidad en torno del ausentismo indica que estos aspirantes, la mayoría foráneos, habrían decidido finalmente optar por participar en los concursos de selección de las universidades estatales y locales, cuando no por opciones privadas.

“Con todo respeto a su autonomía...”, opina Sheinbaum

Hacer más con menos, fue el mensaje que envió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el marco de la última jornada de aplicación del examen de control. Con todo respeto a la autonomía universitaria, enfatizó, la institución podría “realizar otro esfuerzo de austeridad” para abrir más espacios y permitir el ingreso de más jóvenes a sus programas de licenciatura.

En la óptica de la primera mandataria, la UNAM podría dilatar su matrícula si reorganiza su presupuesto, por lo que extendió un llamado a las autoridades de la máxima casa de estudios a considerar esta opción.

La presidenta aprovechó la vigencia del tema para recalcar que tanto la UNAM como el Instituto Politécnico Nacional, en lo que respecta a sus programas de bachillerato, optaron por mantener sus concursos de selección por examen de admisión, en contraposición a la estrategia del Gobierno federal ‘Mi Derecho Mi Lugar’, el esquema para educación media superior que asigna un lugar a cientos de jóvenes en planteles de bachillerato públicos. Adicionalmente, adelantó que el próximo lunes el Ejecutivo presentará alternativas para los aspirantes que no logren quedar en la Universidad Nacional.

Al respecto el rector, Leonardo Lomelí, respondió que la UNAM sí ha hecho un esfuerzo de austeridad sobre el presupuesto, toda vez que, en términos reales, es decir, tomando en cuenta la inflación, la Universidad no ha aumentado su partida en cerca de ocho años. Aún en este contexto, atizó el académico, la institución ha crecido su oferta académica y creado espacios aun en las carreras con mayor demanda.

Lomelí sostuvo que una vía a considerar como herramienta para captar más potenciales alumnos podría ser llevar a cabo un esfuerzo en conjunto con el Gobierno federal para reorientar la demanda hacia las licenciaturas que más carecen de esta. Sería un trabajo de “orientación vocacional” para que los jóvenes que egresan de los programas de bachillerato a nivel nacional conozcan plenamente las opciones que despliega la Universidad, de tal suerte que los espacios que normalmente no se aprovechan reciban nuevos y nutridos influjos.

Sobre aumentar las cuotas de inscripción y otros servicios al interior de la UNAM, el titular de la rectoría rechazó tajantemente está posibilidad.

Volver a lo presencial

Más allá de lo que recomiende la Comisión Técnica designada en la UNAM para la revisión de lo acontecido en el polémico examen en línea, Lomelí admitió que la universidad debe contemplar la posibilidad real de regresar a la aplicación presencial del examen de admisión para futuras ediciones. También explicó que está decisión debe venir acompañada de trabajo logístico y más infraestructura, esto luego de que la institución consideró aplicar el examen de control en su sede de Mérida, opción de la que desistió dada la incapacidad logística abrir otro emplazamiento.

Históricamente dijo, la UNAM ha empleado recintos ajenos para aplicar exámenes, elige sitios amplios que posibilitan vigilar de mejor manera la aplicación de las pruebas, detalló el rector. De ahí que, de volver el examen presencial bajo un esquema similar de sedes al que se desdobló para la prueba de control, la universidad tendría que buscar aún más espacios. El emplazamiento más grande que posee la UNAM es el Centro de Expocisiones y Congresos, de avenida del Imán, en la CDMX, instalaciones que serían completamente insuficientes, sentenció el rector.

Se detectaron 22 casos de trampas en CDMX

El rector Lomelí confirmó que en la sede del Palacio de los Deportes se contabilizaron 22 casos de trampa, que aseguró, son muy poco a comparación del total de aspirantes.

“Para 30 mil que presentaron el examen, si es muy poco”, aseveró.

Entre las trampas detectadas, se halló el uso de lentes con Inteligencia Artificial de Meta, suplantación de identidad e intentos por fotografiar la prueba.

Además, aseguró que existió un negocio de trampas para la aplicación en linea, dónde una persona se encontraba frente a la cámara disimulando contestar los reactivos, mientras que otra lo hacía fuera de la vista.

“Hubo empresas que dieron el servicio, están identificadas con nombre pero como son denuncias que están en proceso, no se puede dar más detalles”, destacó.

Añadió que solo se han identificado dos empresas, una Guerrero y otra en Oaxaca.

90 incidencias médicas al día

Asimismo, Leonardo Lomelí aseguró que por día de aplicación, se detectaron 90 casos médicos que necesitaron atención, la mayoría por estrés.

“Tuvimos casos desde que a alguien se le bajó el azúcar, otros por ansiedad, pero la mayoría fue por estrés, al momento del ingreso a la universidad se les hará exámenes médicos para detectar padecimientos físicos, además de que hace un diagnóstico mental”, dijo.