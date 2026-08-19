Monte de Piedad busca calmar a sus clientes: “la huelga no impedirá la devolución íntegra de sus artículos”

Huelga en el Monte de Piedad 2026 El paro sigue en la casa de empeño (Crónica Digital)

La huelga del Nacional Monte de Piedad mantiene cerradas sus sucursales desde el 1 de octubre de 2025 y, con el paso de los meses, el conflicto laboral recrudece las afectaciones a los clientes que tienen prendas empeñadas, incluidos aquellos que ya liquidaron sus préstamos y siguen esperando recuperar sus pertenencias.

La preocupación quedó expuesta en el reclamo de un usuario que aseguró haber pagado su empeño hace cuatro meses y exigió la entrega de sus prendas, al tiempo que planteó la posibilidad de promover una denuncia colectiva ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Huelga en el Monte de Piedad: ¿Cuándo van a devolver las prendas empeñadas?

Ante este tipo de inconformidades, el Nacional Monte de Piedad busca contener la incertidumbre de sus clientes y sostiene que la huelga no afectará el derecho a recuperar los artículos empeñados una vez que la institución pueda reanudar sus operaciones.

“”Queremos brindarle la tranquilidad de que la huelga no impedirá la devolución íntegra de sus artículos en el momento en que ésta termine y reiniciemos operaciones", respondió a un cliente en redes sociales.

La institución reconoció que la suspensión de actividades puede generar afectaciones para quienes tienen contratos de empeño vigentes o ya concluyeron sus pagos.

Por ahora, el Monte de Piedad no tiene una fecha confirmada para reabrir sus sucursales. La institución señaló que informará oportunamente, mediante sus canales oficiales, cualquier determinación relacionada con el reinicio de actividades.

La casa de empeño insistió en que los artículos continuarán bajo resguardo y su devolución podrá realizarse cuando termine la huelga y se restablezca el servicio.

¿Por qué no pueden entregar las prendas durante la huelga?

El problema para los clientes está directamente relacionado con el alcance del paro laboral. La huelga, iniciada por el sindicato titular del contrato colectivo y ordenada en el contexto del procedimiento ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, provocó el cierre de las sucursales y la interrupción de las operaciones prendarias.

Esta situación impide que el personal pueda ingresar normalmente a las instalaciones y, en particular, a las bóvedas donde permanecen almacenados los bienes entregados en garantía.

Por esa razón, incluso una persona que ya pagó completamente su préstamo puede encontrarse imposibilitada para recibir sus pertenencias mientras las operaciones permanezcan suspendidas.

El Monte de Piedad sostiene que las prendas permanecen protegidas mediante protocolos de seguridad y cuentan con cobertura de seguro, mientras se resuelve el conflicto que mantiene paralizada a la institución.

¿Qué pueden hacer los clientes que ya pagaron su empeño en Monte e Piedad?

Para quienes liquidaron su préstamo y todavía no reciben sus artículos, existen mecanismos mediante los cuales pueden plantear su reclamación.

Una de las alternativas es Conciliaexprés de Profeco, herramienta de conciliación que permite que la autoridad intervenga entre consumidores y proveedores registrados para buscar una solución a las controversias.

El trámite puede gestionarse mediante el Teléfono del Consumidor, sin que el usuario tenga que acudir necesariamente a una oficina.

También existe la posibilidad de acudir al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, en la Ciudad de México, y presentar una solicitud escrita dentro del expediente 1001/2025 para pedir la devolución de la prenda.

En este último caso, el cliente debe acreditar que realizó el pago correspondiente y presentar el contrato original de empeño. La petición es individual y su resultado queda sujeto a la determinación de la autoridad laboral.

¿Qué pasa con los empeños que siguen vigentes en el Nacional Monte de Piedad?

La suspensión de actividades también ha obligado a implementar medidas para los usuarios cuyos contratos todavía no han concluido.

Entre ellas se encuentra un refrendo adicional para los empeños vigentes, con el objetivo de ampliar el periodo de conservación de los bienes. Además, el Monte de Piedad informó que absorberá la comisión de custodia durante el tiempo que permanezca suspendido el servicio.

La institución también asumirá las comisiones derivadas de pagos efectuados en tiendas Oxxo y sucursales Banamex.

Los clientes cuentan, además, con una ampliación del plazo para realizar sus pagos. Los intereses diarios contemplados originalmente en los contratos continúan aplicándose, mientras que el desempeño puede cubrirse mediante los métodos oficiales disponibles en línea.