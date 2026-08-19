Detienen a Fausto N, implicado en el “secuestro” de “El Mayo” Zambada

Mayo Zambada

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de Fausto “N”, señalado como posible implicado en los hechos ocurridos en julio de 2024, cuando Ismael “El Mayo” Zambada, habría sido privado de la libertad durante una reunión en Culiacán, Sinaloa.

La detención ocurrió este miércoles en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, como resultado de una operación encabezada por personal de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

¿De qué acusan a Fausto N?

De acuerdo con la FGR, Fausto “N” es investigado por su probable participación en el delito de encubrimiento relacionado con el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ocurrido en Culiacán.

La autoridad federal también le atribuye, de manera preliminar, el delito de falsedad de declaraciones ante autoridades encargadas de la procuración de justicia.

La investigación sostiene que Fausto “N” habría acompañado a Cuén Ojeda a la reunión en la que presuntamente ocurrió el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada. Según la Fiscalía, el detenido habría estado presente durante los acontecimientos.

A partir de ese momento, las autoridades detectaron aparentes inconsistencias en las declaraciones que proporcionó durante las investigaciones. La FGR sostiene que habría ocultado información relevante y ofrecido versiones que no correspondían con lo ocurrido, lo que habría dificultado el esclarecimiento del caso.

La FGR considera que su presunta presencia en la reunión donde habría ocurrido el secuestro puede aportar elementos para reconstruir lo sucedido y esclarecer las circunstancias que rodearon los hechos.

El caso de El Mayo Zambada sigue bajo investigación

La Fiscalía explicó que las pesquisas continúan a cargo de agentes del Ministerio Público de la Federación, quienes, de acuerdo con el comunicado, han trabajado bajo criterios de objetividad, diligencia y respeto al debido proceso.

La detención de Fausto “N” representa, de acuerdo con la autoridad federal, un nuevo avance para determinar responsabilidades y establecer con mayor precisión qué ocurrió durante aquella reunión en Culiacán.

Por ahora, Fausto “N” mantiene la calidad de probable responsable y debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

En el operativo también participaron elementos de la Policía Federal Ministerial y de INTERPOL, ambas instituciones pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por un juez de control federal.