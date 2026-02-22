Embajadas de EE.UU y Canadá emiten alertas para sus ciudadanos en México; les piden no salir

Usuarios del Aeropuerto de Jalisco corren a resguardarse ante el temor de posibles ataques a la terminal aérea

Las embajadas de Estados Unidos y Canadá emitieron alertas a sus ciudadanos que radican o se encuentra en México ante la violencia y bloqueos que se realizan en diversas regiones del país sobre todo en Jalisco, derivado del operativo contra el Cartel Jalisco Nueva Generación donde resultó abatido el líder de esta organización criminal, Nemesio Oseguera Cervantes alias el Mencho.

La embajada de Estados Unidos en México alertó a sus connacionales y les pidió refugiarse a quienes se encuentren en Jalisco (incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), - Tamaulipas (incluidos Reynosa y otros municipios), - Michoacán, - Guerrero y Nuevo León.

Lo mismo la embajada de Canadá en México quien pidió a sus ciudadanos resguardarse y mantener un perfil bajo.

“Si se encuentra en Jalisco, mantenga un perfil bajo y siga las recomendaciones de las autoridades locales”, estableció

Junto con México, Estados Unidos y Canadá serán anfitriones del Mundial 2026.

En tanto los aeropuertos de Manzanillo y Puerto Vallarta cancelaron sus operaciones ante la ola de violencia y para resguardar la seguridad de sus usuarios.

En un comunicado el aeropuerto de Puerto Vallarta aseveró que las s situaciones registradas en diversas zonas del estado no impactaron la operación interna de la terminal ni la seguridad dentro de las instalaciones.

“El aeropuerto se encuentra bajo protección de los elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), como parte de las acciones de coordinación permanente con autoridades federales”, establece

Sin embargo, explicó que por decisión de las líneas aéreas se cancelaron todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales se encuentran canceladas.

“Instamos a los pasajeros y usuarios a mantener la calma y atender en todo momento las indicaciones del personal aeroportuario”, establecieron

Durante toda la mañana y mediodía de este domingo, se han registrado decenas de narcobloqueos y quema de vehículos de forma coordinada en al menos Jalisco (Puerto Vallarta, Guadalajara, sur del estado), Michoacán, Colima, Nayarit, Guanajuato, Tamaulipas y posiblemente Zacatecas y Aguascalientes tras la muerte del Mencho.

A lo largo de varias regiones se han presentado incendio de camiones, autobuses, vehículos particulares y comercios; bloqueos masivos en carreteras federales y accesos urbanos; persecuciones armadas y balaceras aisladas.