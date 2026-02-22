La recién creada Fuerza de Tarea Anticártel de EU fue clave para eliminar al Mencho

Guerra al narcotráfico Fotografía tomada a través de rastreo de redes del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho (Rastreo de redes/EFE)

La nueva cooperación entre México y Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico contó con un nuevo elemento innovador, que dio como resultado la eliminación del líder de la mayor organización criminal para la DEA: Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según informó la noche de este domingo The Washington Post, un nuevo grupo de inteligencia del Ejercito de EU., enfocado en los carteles del narcotráfico, colaboró en el operativo en el que se abatió a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un funcionario de defensa estadounidense, que habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del asunto, afirmó al rotativo que la unidad bajo la supervisión del Comando Norte de Estados Unidos, conocida como Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticartel (JIATF-CC), fue clave en el operativo que también dio de baja a otros siete integrantes de esa organización delictiva.

Cooperación estrecha con México

El grupo “trabaja regularmente” con el ejército mexicano a través del Comando Norte de Estados Unidos, que supervisa las operaciones estadounidenses en ambos países, subrayó el periódico capitalino.

La operación policial se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y derivó en enfrentamientos armados en la región.

Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los delincuentes más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, que habían anunciado una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

La JIATF-CC se estableció el mes pasado en una ceremonia en la frontera entre EE.UU. y México.

“Este es el siguiente paso en el enfoque integral del gobierno para identificar, desmantelar y desmantelar las operaciones de los carteles que representan una amenaza para Estados Unidos”, resaltó el Comando Norte de Estados Unidos en un comunicado.

El general Gregory M. Guillot, comandante del Comando Norte de los Estados Unidos, explicó en enero pasado que el objetivo era crear un solo equipo que opere para proporcionar “inteligencia precisa, oportuna y relevante” para combatir el narcotráfico.

Estados Unidos acusaba a Oseguera Cervantes de encabezar un “reinado de terror” en México y de destruir “innumerables vidas” con el tráfico de fentanilo.

Washington incluyó el año pasado al CJNG en la lista de organizaciones terroristas y la DEA ofrecía hasta 10 millone de dólares por una pista que llevara contra el considerado mayor criminal del mundo (con información de EFE).