Los narcocorridos de El Mencho: cómo la música glorificó al líder del CJNG

Estos son los grupos y cantantes que le han canto a El Mencho

Durante años, su nombre no solo apareció en reportes de inteligencia o expedientes judiciales. También sonó en bocinas, fiestas, cantinas y camionetas. Se cantaba.

Antes de convertirse en noticia por su muerte, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ya era un personaje de corridos. Un mito construido a ritmo de tuba y acordeón. Un capo transformado en leyenda popular.

Hoy, tras su caída, esas mismas canciones funcionan casi como archivo histórico de una época… y, al mismo tiempo, como termómetro de lo que viene: la disputa por el poder dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Porque si algo dejó claro la narcocultura mexicana es que, cuando un líder muere, la música no guarda silencio: empieza a contar quién sigue.

Los artistas que construyeron la leyenda musical de El Mencho

Antes de convertirse en un objetivo prioritario del Estado mexicano, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ya era una figura instalada en la cultura popular del norte del país.

No solo aparecía en informes de inteligencia o listas de recompensas. También sonaba en fiestas, ferias, palenques y plataformas digitales. Su historia fue cantada. Y eso, en el universo del narcotráfico, importa más de lo que parece.

Dentro de esa narrativa, varias agrupaciones y solistas del regional mexicano han hecho referencias —directas e indirectas— al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estas son las más relevantes.

Los Alegres del Barranco

Si hay un grupo asociado abiertamente con corridos de capos contemporáneos, es éste.

La agrupación sinaloense grabó el tema “El Mencho”, uno de los corridos más citados cuando se habla del líder del CJNG. La canción describe poder territorial, logística armada y lealtad interna, elementos clásicos del corrido moderno.

Su estilo —acordeón agresivo, letra directa, narrativa bélica— encaja con lo que se conoce como corridos pesados o enfermos, donde el protagonista es presentado casi como comandante militar.

Para muchos analistas culturales, este tipo de canciones ayudó a convertir al capo en figura mítica, más cercana a un antihéroe que a un delincuente.

Roberto Tapia

Roberto Tapia también optó por la referencia frontal con un corrido titulado “El Mencho”.

A diferencia de las versiones más violentas del género alterado, su interpretación se enfoca más en la narrativa biográfica: orígenes humildes, ascenso, respeto dentro de la organización. La letra cuenta la historia de un personaje como si fuera una crónica popular.

En el narcocorrido moderno no siempre se menciona el nombre real. A veces se usan iniciales, apodos o metáforas para evitar censura o problemas legales.

Gerardo Ortiz

Ortiz, uno de los rostros más visibles del llamado Movimiento Alterado, interpretó “El M”.

Aunque el título es ambiguo, dentro del contexto del género y por la época de lanzamiento, la referencia apunta claramente al líder jalisciense.

La producción del tema muestra cómo el narcocorrido evolucionó hacia narrativas más sofisticadas, donde el capo es retratado como estratega empresarial y militar, no solo pistolero. Es una más elaborada y quizá la más influyente en audiencias jóvenes.

Enigma Norteño

Famosos por su precisión narrativa, han usado alias y apodos en sus letras.

Uno de los más comentados es “El Sr. de los Gallos”, sobrenombre que en el imaginario popular se ha asociado con Oseguera Cervantes.

Sus canciones suelen incluir detalles logísticos —plazas, rutas, movimientos— que dan sensación de crónica casi periodística, lo que refuerza la percepción de autenticidad.

Aquí conviene ser precisos: no siempre hay canciones dedicadas directamente al personaje, pero sí menciones al territorio o estructura del cártel.

El Komander

Figura clave del Movimiento Alterado, su repertorio incluye temas como “Estrategias de Guerra”, donde se retratan estructuras armadas, convoyes, armas largas y tácticas que evocan el estilo operativo del CJNG.

No lo nombra explícitamente, pero la estética militarizada coincide con la narrativa del grupo jalisciense.

Es el corrido de ambiente, más que de biografía.

Calibre 50

Antes de su transición hacia sonidos más comerciales, interpretaron corridos que mencionaban iniciales, plazas y referencias a Jalisco.

No hay piezas confirmadas dedicadas exclusivamente a El Mencho, pero sí alusiones al contexto regional donde operaba el CJNG.

Aquí hablamos más de paisaje criminal que de personaje.