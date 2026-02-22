Mario Delgado: del 2 al 19 de marzo, será el registro de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares

Mario Delgado El secretario de Educación, Mario Delgado resaltó que del 2 al 19 de marzo próximos se realizará el registro de la Beca Rita Cetina, para recibir por primera vez, el apoyo único anual de 2,500 pesos para estudiantes de nivel primaria, de apoyo para últiles y uniformes, para el próximo ciclo escolar 2026-2027

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), recordó que del 2 al 19 de marzo en el portal oficial becaritacetina.gob.mx, se realizará el registro para que estudiantes de primarias públicas reciban por primera vez un apoyo económico por 2,500 pesos, para uniformes y útiles escolares.

Recordó que tal apoyo, se otorgará con base en la instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lo cual permitirá beneficiar a 12 millones niñas y niños de educación primaria, quienes recibirán el referido apoyo único anual de 2,500 pesos para iniciar el ciclo escolar 2026-2027 en todo el país.

Delgado Carrillo recordó que este programa forma parte de la política educativa del Gobierno de México, el cual está enfocado a fortalecer la permanencia escolar y apoyar la economía de las familias, especialmente en el inicio del ciclo escolar, ello con el objetivo de ayudar a las familias y las y los estudiantes a permanecer en las escuelas.

Con este apoyo, añadió, se garantiza que las y los estudiantes cuenten con materiales completos, uniformes dignos y las herramientas necesarias para su adecuado aprovechamiento académico durante todo el año.

El objetivo, enfatizó, es que ninguna niña o niño enfrente obstáculos económicos que limiten su derecho a la educación, y reiteró que invertir en la educación básica es invertir en el presente y el futuro de México.

Para realizar el registro, madres, padres de familia y/o tutores deberán proporcionar la Clave Única de Registro de Población (CURP), un número de teléfono celular, correo electrónico, identificación oficial y comprobante de domicilio. Asimismo, deberán contar con la CURP del alumno o alumna y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel al que pertenece.

Convocó a las comunidades escolares a cumplir con los requisitos y respetar los plazos establecidos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), a fin de asegurar la entrega oportuna de este importante apoyo.

Este sentido, Julio León Trujillo sostuvo que como parte de la estrategia nacional de difusión de la Beca Rita Cetina de apoyo para uniformes y útiles, se realizan las Asambleas Informativas en todo el país para orientar a madres, padres y tutores sobre el proceso de registro y los beneficios del programa y los equipos de Becas para el Bienestar resuelven dudas y fortalecen el trabajo en territorio para que la información llegue de manera directa y oportuna a quienes más lo necesitan.

Subrayó que en Becas para el Bienestar se trabaja para estar cada vez más cerca de las comunidades, por lo que cada encuentro representa una oportunidad para escuchar, orientar y garantizar que la información se transmita con claridad y transparencia.

Agradeció la participación de todas las autoridades educativas que se sumaron a estas asambleas, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional, trabajar en equipo y asegurar que la beca llegue de manera oportuna y transparente a todas y todos los estudiantes de primarias públicas del país.