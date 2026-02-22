Operativo contra “El Mencho” deja 7 muertos en Tapalpa: Sedena confirma enfrentamiento

Bloqueos en carreteras de Jalisco EFE

En medio de un despliegue que incluyó helicópteros artillados, fuerzas especiales y coordinación internacional, el Gobierno de México lanzó uno de los operativos más delicados e importantes de los últimos años contra el crimen organizado.

El objetivo era claro: capturar a Rubén Oseguera González, identificado por autoridades como El Mencho dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Pero la operación terminó en fuego cruzado, muertos y un despliegue de seguridad que hoy mantiene a Tapalpa bajo vigilancia militar.

Según el comunicado oficial de la Sedena, fuerzas especiales del Ejército ejecutaron la intervención tras meses de trabajos de inteligencia militar, apoyados por el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.

El saldo tras abatimiento de El Mencho

La respuesta fue inmediata. Los soldados repelieron la agresión. No obstante, el enfrentamiento dejó un saldo oficial:

4 presuntos integrantes del CJNG muertos en el lugar

3 heridos graves que fallecieron durante el traslado aéreo

Entre ellos, Rubén “N”, alias Mencho (pendiente identificación pericial)

(pendiente identificación pericial) 2 detenidos

Armas de alto poder aseguradas

Vehículos blindados incautados

Lanzacohetes capaces de derribar aeronaves

El hallazgo del armamento elevó las alarmas. No se trataba de fusiles comunes. Eran armas de guerra, equipamiento que, según expertos, suele verse en conflictos armados más que en operativos policiales.

La Sedena confirmó que tres elementos del Ejército resultaron heridos, quienes fueron evacuados de emergencia a hospitales en la Ciudad de México.

Cooperación con Estados Unidos

Un punto que sobresale en el comunicado es la mención explícita de cooperación bilateral con autoridades de Estados Unidos.

Esto implica intercambio de inteligencia transfronteriza, algo que generalmente se reserva para objetivos considerados de alto impacto o prioridad internacional.

Refuerzo de seguridad en Jalisco

Tras el operativo, el Gobierno federal ordenó concentrar más tropas de la Guardia Nacional y del Ejército en Jalisco y estados vecinos. El objetivo es evitar represalias o bloqueos del CJNG.

Históricamente, este grupo ha respondido con incendios de vehículos, narcobloqueos y ataques coordinados cuando detienen o neutralizan a sus líderes. Por eso el blindaje inmediato.