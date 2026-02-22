Pide Coparmex salvaguardar población y evitar afectaciones a la economía local tras muerte del Mencho

Jornada violenta en al menos 20 estados tras la detención y muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias el Mencho

El sector empresarial del país pidió a las autoridades reforzar la presencia institucional y acciones preventivas necesarias para salvaguardar a la población y evitar afectaciones negativas a la economía local de las entidades donde se han registrado narcobloqueos, violencia e incendios luego de que Nemesio Osegurera, alias el Mencho, fue abatido por fuerzas federales este domingo.

Aseguraron que las empresas evaluarán sus condiciones particulares con base en la información oficial y en la realidad de cada localidad.

No obstante les llamaron a actuar con prudencia y flexibilidad, priorizando en todo momento la integridad de los colaboradores y atendiendo las indicaciones de la autoridad.

En un posicionamiento, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) encabezada por Juan José Sierra, recordó que la estabilidad y el libre tránsito son condiciones indispensables para preservar la confianza, la inversión y el empleo.

“México requiere resultados claros y coordinación efectiva que garanticen certidumbre a quienes generan oportunidades en el país. Es fundamental enviar señales firmes de orden, legalidad y capacidad institucional”, estableció

La seguridad –recalcó--es un pilar indispensable para el desarrollo económico y social de México.

Solicitó que se protejan y se matengan bajo resguardo vialidades, carreteras, comercios y establecimientos que permitan la movilidad, el intercambio y la actividad económica de la región.

Ello con el propósito de evitar que cualquier persona resulte afectada, lesionada o pierda la vida a causa de estos eventos.

La central patronal reconoció la labor de las Fuerzas Armadas, del Gabinete de Seguridad y de los tres órdenes de Gobierno por las acciones emprendidas en defensa del Estado de Derecho.

En ese sentido, confió en que pronto se restablezcan la paz y la seguridad en las distintas regiones del país afectadas, para que las personas retomen su vida cotidiana y los centros de trabajo funcionen con normalidad.

“Hoy más que nunca debemos cuidar el progreso de nuestro país y velar por su reputación”, estableció

La Coparmex refrendó su compromiso para actuar con responsabilidad y sensibilidad ante esta situación extraordinaria, pues en momentos como este lo más importante es el bienestar de los colaboradores y de sus familias.