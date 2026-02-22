Presunta fuga de reos de alta peligrosidad en penal Ixtapa, en Puerto Vallarta, enciende alarmas

Presuntas imágenes del penal de Ixtapa Foto: Redes Sociales

La mañana de este domingo, Puerto Vallarta se transformó en un escenario de tensión y miedo. Habitantes describieron una jornada marcada por balaceras, incendios de vehículos, explosiones y una presunta fuga de internos del penal de Ixtapa, hechos que obligaron al Gobierno municipal a emitir una alerta a la población para resguardarse en sus hogares y cancelar actividades comerciales.

Según reportes preliminares, alrededor del mediodía se difundió información extraoficial de que un grupo armado irrumpió en el Centro de Reinserción Social de Ixtapa, generando la liberación de varios reclusos cuya identidad y número aún no han sido confirmados por las autoridades.

¿Qué pasó en el penal de Ixtapa?

De acuerdo con versiones de habitantes y medios locales, la irrupción al centro penitenciario de Ixtapa comenzó con intensas detonaciones de arma de fuego al interior y en sus inmediaciones. Extraoficialmente, se reportó que custodios habrían sido atacados y abatidos, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades estatales o federales.

Usuarios en redes sociales también circularon imágenes y clips de presuntos internos fuera del penal y una fuerte movilización de elementos de seguridad alrededor del lugar, mientras que vehículos oficiales patrullan las zonas aledañas en un intento por restablecer el orden.

Cabe señalar que el gobierno del estado aún no ha salido a confirmar esta fuga, por lo que esta información es tentativa.

Paralelamente a los hechos en el penal, Puerto Vallarta vivió varias balaceras en diferentes puntos de su territorio, con testimonios que reportaron incendios de vehículos particulares y establecimientos comerciales.

Estos hechos ocurrieron en un ambiente ya sensible de violencia, en medio de un operativo de alto impacto del Gobierno mexicano que había derivado en disturbios y narcobloqueos tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ante el clima de violencia y confusión, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, a través de un comunicado, pidió a la población permanecer en sus domicilios y evitar desplazamientos innecesarios. Se solicitó además que el comercio local suspenda sus operaciones hasta nuevo aviso, con la finalidad de proteger tanto a trabajadores como a clientes.