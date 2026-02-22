Respuesta narca se extiende: narcobloqueos en varios estados

Jornada de violencia y bloqueos se ha dado este domingo en Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato y Oaxaca

Los puntos carretero son los más atacados por los criminales.

En redes sociales circularon imágenes y videos que muestran vehículos incendiados, camiones atravesados y barricadas improvisadas en accesos estratégicos. En algunos casos se reportaron detonaciones y presencia de convoyes armados, lo que elevó el nivel de alerta en las entidades afectadas.

Los bloqueos impactaron rutas clave de comunicación, generando cierres preventivos, suspensión temporal de servicios y fuerte presencia de corporaciones de seguridad.

Gobiernos estatales y autoridades federales reforzaron la coordinación interinstitucional para restablecer la movilidad y garantizar la seguridad de la población en los ocho estados involucrados.