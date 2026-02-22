Tres involucrados en bloqueos en Michoacán son abatidos por elementos de seguridad

Bloqueos en carreteras de Michoacán

Varios bloqueos tuvieron lugar este domingo en distintos puntos de la República luego de que se dio a conocer la detención y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes “el Mencho”.

Michoacán es uno de los estados que más se vio azotado por actos violentos como bloqueos carreteros a cargo de presuntos sicarios que tomaban vehículos incendiados para cerrar el paso en vialidades importantes.

Cerca de las 10:30 horas, a la altura de los municipios de La Piedad y Yurécuaro, un grupo abrió fuego contra agentes de la Guardia Civil con rifles de asalto, logrando herir a cuatro elementos de seguridad.

El ataque fue respondido dando como resultado la muerte de tres sicarios no identificados. Los elementos de la Guardia Civil heridos fueron trasladados a un hospital regional.

Al respecto de los bloqueos en distintos puntos de la entidad, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, instruyó la instalación inmediata de la mesa de seguridad con autoridades estatales y federales.

El mandatario señaló que en coordinación con todas las fuerzas de seguridad, se instruyó el blindaje de Morelia y las fronteras con los estados de Jalisco, Guanajuato y Colima, manteniendo un despliegue coordinado para restablecer el orden, liberar las vialidades obstruidas y proteger a la población.

De igual forma, invitó a la población a mantener la calma mientras las autoridades cumplen con su labor.