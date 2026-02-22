Violencia compromete capacidad de respuesta del sistema de urgencias, alertan urgenciólogos

Los cuerpos de emergencias demandas condiciones de seguridad ante esta ola de violencia tras la muerte del Mencho. (KARLA GIL)

Ante los hechos de violencia, bloqueos y situaciones de riesgo reportadas en diversas entidades del país, la Asociación Mexicana de Medicina de Urgencias y Desastres (AMUDEM) alertó sobre escenarios de riesgo por lo cual consideró que la seguridad de la población y del personal sanitario debe prevalecer en todo momento.

Los escenarios de violencia activa –agrega--generan riesgos directos para civiles, pacientes, cuerpos de emergencia y unidades médicas, comprometiendo la capacidad de respuesta del sistema de atención de urgencias.

La AMUDEM, encabezada por Dania Félix Bernstorff, recordó que la atención médica de urgencias requiere entornos mínimos de seguridad para proteger tanto a quienes requieren atención como a quienes la brindan.

“La preservación de la vida incluye también la del personal sanitario”, estableció

En este contexto, convocó a la población a evitar traslados y exposición innecesaria en zonas de conflicto, permanecer en sitios seguros.

Asimismo informarse únicamente mediante fuentes oficiales, abstenerse de difundir rumores o información no verificada.

En tanto que al personal de salud le pidió priorizar la seguridad personal y del equipo asistencial.

Activar protocolos institucionales de emergencia y atención a incidentes con múltiples víctimas , mantener coordinación exclusiva con autoridades sanitarias y de protección civil y evitar intervenciones fuera de condiciones seguras.

La organización médica de urgencias refrendó su compromiso permanente con la atención médica segura, la preparación ante desastres y la protección de la población mexicana.