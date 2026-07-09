Acuerdan Delgado y gobernadora González Saravia creación de universidad intercultural

El titular de la SEP, Mario Delgado, y la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, establecxieron la creación de una Universidad Intercultural beneficiará a más de 2 mil jóvenes egresados de varios planteles del Bachillerato Nacional de la región estatal.

sep

El secretario Delgado Carrillo y la gobernadora González Saravia, firmaron un Acuerdo de Coordinación para la operación y apoyo financiero de la que será llamada Universidad Intercultural de los Altos de Morelos.

Se señaló durante el encuentro que Morelos continuará fortaleciendo su infraestructura educativa con la construcción de 15 nuevos bachilleratos y el titular de la SEP subrayó que este proyecto, junto con la recién inaugurada Universidad Nacional Rosario Castellanos en Chinameca, responde al impulso decidido de la Presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la educación pública y ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Superior para las y los jóvenes de Morelos.

“Y no es casualidad que esto esté ocurriendo en Morelos y en muchas otras partes de México, porque vivimos un momento extraordinario. Nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha hecho de la educación una cruzada que pone en el centro de la vida pública los sueños y las esperanzas de nuestras juventudes”, resaltó.

En presencia de las y los estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 190, en Ocuituco, Morelos, Delgado Carrillo destacó que el Gobierno de México impulsa programas, acciones y obras para ampliar la cobertura educativa en los niveles medio superior y superior, con la meta de crear 200 mil y 320 mil nuevos espacios, respectivamente, al término de la presente administración.

“Nuestra Presidenta de México abrió la plataforma SaberesMX, con la cual se buscará que esta universidad intercultural cuente con un modelo híbrido que permita ampliar la matrícula mediante la educación a distancia, para atender a un mayor número de jóvenes y formar ciudadanos críticos que pongan el conocimiento al servicio de todas y todos”, afirmó.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, agradeció a la Presidenta y al titular de la SEP, por hacer realidad este proyecto educativo y dar vida a una universidad ubicada en una región con una importante riqueza histórica y cultural.

Resaltó el trabajo coordinado para atender a más de 2 mil 850 egresados de bachillerato de la región, de los cuales anteriormente solo mil 260 encontraban un espacio para continuar sus estudios, lo que dejaba a alrededor de mil 500 jóvenes sin la posibilidad de acceder a la Educación Superior.