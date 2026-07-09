Aseguran 2.5 kilos de semillas de cannabis en aduana de Guadalajara

Drogas Semillas de cannabis aseguradas. (SSPC)

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), a través de la Aduana de Guadalajara aseguró aproximadamente 2.5 kilos de semillas de cannabis.

Esto, informaron autoridades, como resultado de las acciones permanentes de inspección y vigilancia para prevenir el tráfico ilícito de mercancías y fortalecer la seguridad nacional.

Personal aduanero detectó cinco cajas de cartón que contenían en su interior dos muñecos rellenos de semillas de cannabis cada uno, ocultos en un envío de exportación.

De acuerdo con la revisión, el envío tenía como origen Sinaloa, y como destino Santa Cruz, Bolivia.

Tras el hallazgo, la mercancía fue entregada a personal de GN para su puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR).