Buró de Crédito ¿Se borrarán deudas del Buró de Crédito en agosto? Estas son las que se podrían perdonar en estos días (Pexels)

A partir de agosto de 2026, miles de contribuyentes y usuarios de servicios financieros verán desaparecer de forma automática ciertos historiales de adeudos acumulados en sus reportes de crédito. Esta depuración no responde a un perdón fiscal, sino a la aplicación estricta de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, la cual establece plazos de caducidad medidos en Unidades de Inversión (UDIS).

¿Qué deudas se eliminan en agosto según su monto en UDIs?

Los adeudos menores se borran del Buró de Crédito tras cumplir periodos específicos, contados a partir de la fecha en que el otorgante reportó la primera falta de pago. Los criterios automáticos para la depuración del mes de agosto se dividen bajo los siguientes montos y plazos:

Adeudos menores o iguales a 25 UDIS : Se eliminan del historial después de un año de rezago.

: Se eliminan del historial después de de rezago. Adeudos mayores a 25 y hasta 500 UDIS: Desaparecerán del historial si en el mes de agosto de 2026 cumplen dos años de antigüedad.

y hasta UDIS: Desaparecerán del historial si en el mes de agosto de 2026 cumplen de antigüedad. Adeudos mayores a 500 y hasta 1,000 UDIS: Desaparecen de las bases de datos tras cuatro años de permanencia.

y hasta UDIS: Desaparecen de las bases de datos tras de permanencia. Adeudos mayores a 1,000 UDIS: Pueden permanecer con total visibilidad hasta seis años. Sin embargo, estas deudas no se eliminarán del historial si existe un proceso judicial activo en curso o si el monto está vinculado a un fraude.

¿Qué puedo hacer para mejorar mi historial crediticio?

Para lograr contar con un historial crediticio sano y atractivo para futuras instituciones financieras, se recomienda realizar lo siguiente:

Darle prioridad a aquellas deudas que tengan un mayor tiempo de atraso .

a aquellas que tengan un mayor . Para regularizar la situación, se puede negociar con la institución, ya que algunas entidades ofrecen convenios de pago o descuentos.

con la institución, ya que algunas entidades ofrecen de o descuentos. Pagar a tiempo tus tarjetas como tus servicios actuales (telefonía, luz o planes de datos), ya que estos también se reportan al buró de crédito.

Si detectas errores o deudas que no te corresponden, inicia una reclamación directamente en el sitio oficial del Buró de Crédito. Por ley, deben darte una respuesta en un plazo máximo de 29 días naturales.