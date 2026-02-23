Advierte PAN aumento de violencia si no se desmantela organización criminal del CJNG

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya pide al gobierno mexicano estar a la altura y desmantelar la organización criminal del Mencho (Mario Jasso)

El PAN en el Senado advirtió el riesgo de que la inestabilidad y violencia en el país aumente aún más en los próximos meses tras la muerte del líder del CJNG, el “Mencho” si no se desmantela en su totalidad a ese grupo criminal.

“La historia nos dice es que si solo se detiene a la cabeza y no se desmantela la organización criminal, lo único que sucede es inestabilidad, fractura e inclusive más violencia que la que había”, advirtió el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya.

El panista alertó que desmantelar a la organización implica, entre otras cosas romper los vínculos con funcionarios del gobierno, políticos de Morena, alcaldes, gobernadores, ministerios públicos.

“Esa es la raíz del problema”, aseveró

Anaya recurrió a la historia sobre la detención o muerte de otros capos de igual envergadura al Mencho como el mismo Félix Gallardo, el líder del cártel de Guadalajara, Amado Carrillo Fuentes, el señor de los “cielos”, o el mismo Joaquín Guzmpan Loera, el Chapo que tras su aprehensión se agravó la violencia en el país al fragmentarse sus respectivos carteles.

“Lo que la historia mexicana, particularmente de los últimos 37 años nos enseña es que cuando se detiene a la cabeza de una organización criminal y no se desmantela a la organización criminal, lejos de resolverse el problema, el problema se agrava. Lo único que sucede es inestabilidad, fractura e inclusive más violencia que la que había”, insistió

El panista reconoció el abatimiento del Mencho pero al mismo tiempo exigió que haya un trabajo serio de inteligencia para desmantelar a su organización criminal denominado CJNG pues de lo contrario el riesgo es que la violencia se agudice.

“Detienen a la cabeza y lo único que ocurre es que se escinde, se fractura la organización criminal, siguen los vínculos con los políticos corruptos, la violencia continúa y los ciudadanos no recuperan la paz y la tranquilidad que se merecen”, estableció

En ese sentido llamó al gobierno federal a estar a la altura de las circunstancias y que esto sea parte de una estrategia global, integral, que implique desmantelar a toda la organización criminal, porque si –agregó--no lo que va a pasar es que vamos a repetir la historia de los últimos 37 años, “una tras otra”.

Recordó que cuando se detuvo a Félix Gallardo, el líder del cártel de Guadalajara. A partir de esa detención de la cabeza, el cártel de Guadalajara se partió en tres.

Así nació el cártel de Sinaloa, entre otros con el Chapo Guzmán, el cártel de Tijuana con Los Arellano Félix y el cártel de Juárez con Amado Carrillo.

Lo mismo sucedió allá por el año 2003 cuando se detiene a Ociel Cárdenas, que era el líder del cártel del Golfo, ahí inicia la inestabilidad al interior del cártel y se separan los Zetas que antes eran su brazo armado y eso explica una violencia brutal en el noreste del país, particularmente en el estado de Tamaulipas, entre los Zetas y justamente el cártel del Golfo.

En 2008 exactamente lo mismo, cuando se detiene a Alfredo Beltrán Leyva, en ese entonces recordarán todavía parte del cártel de Sinaloa, esa detención provocó una escisión al interior del cártel de Sinaloa y surgió el cártel de los Beltrán Leyva y la violencia que provocó el choque entre los Beltrán Leyva y el cártel de Sinaloa fue brutal.

El l propio Cártel Jalisco Nueva Generación se crea a partir de la detención en 2010 de Nacho Coronel, del cártel del Milenio, que era aliado del cártel de Sinaloa, se escinde, se parte, se divide. Así es como nace el Cártel Jalisco Nueva Generación, en este caso, del Mencho.