Central de Autobuses del Norte en CDMX: estas son las rutas y viajes afectados este lunes 23 de febrero

Viajes cancelados en la Central de Autobuses del Norte, CDMX Las afectaciones en México prevalecen este lunes 23 de febrero, ocasionando las cancelaciones de diversas rutas de la Central de Autobuses del Norte en CDMX.

México amanece desolado por la serie de eventos violentos que diversas zonas del país experimentaron tras el abatimiento del “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación; ayer domingo 22 de febrero, se registraron narcobloqueos carreteros, vehículos en llamas y enfrentamientos armados.

Esta mañana, algunas de las carreteras bloqueadas por grupos de delincuencia organizada todavía presentan afectaciones, mientras que en la Ciudad de México se reportaron viajes cancelados con destino al occidente y Bajío del país.

¿Cuáles son las rutas canceladas en la Central de Autobuses del Norte en CDMX?

Desde el día de ayer, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes durante un operativo liderado por el Ejército Mexicano en Jalisco, los viajes hacia el occidente del país han padecido cancelaciones que se mantienen hasta el día de hoy.

En la Ciudad de México, se informó que la Central de Autobuses del Norte continúa cancelando diversas rutas por seguridad de la población; algunos de los principales destinos afectados con ruta hacia el occidente y el Bajío de México son:

Guadalajara.

Arandas.

Tepic.

Mazatlán.

Sonora.

Culiacán.

Tijuan.

Michoacán.

Zacatecas.

Guanajuato.

Los pasajeros y pasajeras cuyo destino es alguno de los sitios mencionados permanecen en la Central del Norte en CDMX esperando que los viajes sean reanudados.

Por otra parte, los viajes en autobús con destino a Pachuca, Querétaro, Tulancingo y Poza Rica (zonas hacia el Golfo), operan con normalidad.

¿Cuáles son las carreteras que todavía presentan afectaciones tras la muerte del “Mencho”?

De acuerdo con información oficial reportada por la Guardia Nacional Carreteras a través de la red social X (GN_carreteras), se registraron bloqueos todavía activos en Michoacán y Jalisco, lo cual ha afectado la movilidad común de la Central de Autobuses Norte en CDMX, específicamente en viajes con destino hacia el occidente.

En Michoacán, se han reportado vehículos incendiados en la carretera México-Morelia, mientras que las afectaciones en Jalisco se concentran en los siguientes puntos: