Carreteras afectadas por violencia tras la muerte del ‘Mencho’ este lunes 23 de febrero

Carreteras cerradas hoy lunes 23 de febrero El abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación provocó una serie de bloqueos violentos en diversos estados del país.

El domingo 22 de febrero se produjeron una serie de bloqueos y enfrentamientos violentos en México debido a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder absoluto y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue abatido durante un operativo del Ejército Mexicano en Jalisco, de acuerdo con fuentes gubernamentales.

Este evento causó un inmediato movimiento en diversos estados de la República Mexicana, principalmente en Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Tamaulipas y Aguascalientes, donde se llevaron a cabo bloqueos carreteros, además de que se presentaron incendios y enfrentamientos armados.

¿Las carreteras continúan bloqueadas por muerte del ‘Mencho’ hoy lunes 23 de febrero?

La muerte del líder del CJNG ocasionó una ola de eventos violentos en distintos puntos del país, lo que llevó al cierre de aeropuertos, cancelación de vuelos y también de autobuses, pues diversos puntos carreteros fueron bloqueados por vehículos en llamas como respuesta a la caía del Mencho.

Este lunes 23 de febrero, algunos de estos puntos continúan bloqueados, según lo informa el Gabinete de Seguridad de México a través de sus canales oficiales en redes sociales.

Sobre los bloqueos carreteros registrados en Jalisco, actualmente permanecen activos 4.



Los trabajos continúan de manera ininterrumpida hasta la liberación total de las vías, con operativos coordinados del Gabinete de Seguridad y autoridades de los tres órdenes de gobierno, cuya… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 23, 2026

Las carreteras que aún presentan afectaciones se encuentran en los estados Michoacán y Jalisco, principalmente, por lo que las autoridades de los tres órdenes del gobierno coordinan operativos con el Gabinete de Seguridad de manera ininterrumpida hasta la liberación total de las vías, con el propósito principal de proteger a la población vulnerable.

¿Cuáles son las carreteras que continúan afectadas este lunes 23 de febrero tras muerte del ‘Mencho’?

De acuerdo con información oficial reportada por la Guardia Nacional Carreteras a través de la red social X (GN_carreteras), se registraron bloqueos todavía activos en Michoacán y Jalisco, por lo que recomiendan extremar precauciones en dichas zonas.

En Michoacán, se registraron vehículos incendiados en la carretera México-Morelia.

Por otra parte, en Jalisco, las afectaciones se concentran en al menos cuatro puntos del estado, resaltando las salidas hacia Colima, Morelia y la zona de los Altos.

Las principales rutas afectadas en el estado, son:

Autopista Guadalajara-Morelia.

Autopista Guadalajara-Atlacomulco.

carretera Libre Acatlán de Juárez-Ciudad Guzmán.

Autipista Lagos de Moreno-Zapotlanejo.

Macrolibramiento.

En cuanto a la carretera Techaluta de Montenegro-Tapalpa, amanece todavía afectada por los enfrentamientos armados del día de ayer, además de que en el lugar se ha reportado también un vehículo indenciado que bloquea la vialidad.