Consolida IMSS avances en atención oncológica pediátrica como terapias alternativas innovadoras 

Sexta Reunión Nacional OncoCREAN del IMSS En el marco de la Sexta Reunión Nacional OncoCREAN, el IMSS consolida avances en la atención oncológica pediátrica, con el uso de terapias alternativas innovadoras

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reportó avances en la estrategia OncoCREAN, en atención a pacientes pediátricos con cáncer.

En el marco de la Sexta Reunión Nacional OncoCREAN, especialistas de las 32 entidades federativas evaluaron los avances alcanzados y delinearon nuevas acciones para fortalecer la estrategia de atención oncológica pediátrica, encuentro al que asistieron representantes de los 36 Centros de Referencia Estatal para la Atención del Niño y la Niña con Cáncer.

El coordinador de Oncología, Donación y Trasplantes del IMSS, doctor Javier Enrique López Aguilar, indicó que se avanzó para la implementación de los primeros 12 OncoCREAN con medicina de precisión que gradualmente van a ser 36, además de seis nuevas Unidades de Trasplante de Médula Ósea en puntos estratégicos del país, con el objetivo de reducir listas de espera, ampliar el acceso a terapias altamente especializadas y elevar la oportunidad de supervivencia.

Asimismo, indicó que continúa la capacitación de médicos en servicios de urgencias hospitalarias, para garantizar una atención inmediata y adecuada ante cualquier complicación que presente un paciente pediátrico oncológico en ese servicio.

Mención especial hizo de la relevancia de dar continuidad a las llamadas telefónicas dirigidas a los padres de niñas y niños con cáncer, ahora a cargo de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico del IMSS, con el objetivo de formalizar esta comunicación y estrechar aún más la relación entre la institución y las familias.

Enfatizó además, los nuevos laboratorios de oncopatología, la implementación de catéteres PICC y tipo puerto para disminuir punciones en los niños, así como el Banco de Tejidos que permitirá salvar extremidades en mayor porcentaje.

En este contexto, adelantó que ya se prepara para la Segunda Cumbre de las Américas sobre cáncer infantil, a celebrarse en septiembre, como continuidad de la primera reunión internacional realizada en 2025.

En la sesión de trabajo “Oportunidad en el diagnóstico, tiempos de espera, medicina de precisión y trasplante en la atención de la niña y el niño con cáncer”, se presentaron los resultados que permiten garantizar diagnósticos oportunos en diversas regiones del país.

Se destacó que los Centros de Sonora, Baja California, Jalisco, Yucatán, Veracruz, Nuevo León y Ciudad de México ya implementan medicina de precisión, lo que asegura terapias dirigidas y mejora los indicadores de sobrevida.

También se habló de la creación de unidades de trasplante de células troncales hematopoyéticas (CTH), que permitirá ofrecer alternativas terapéuticas avanzadas.

En cuanto al abasto oportuno de medicamentos, acompañado de reuniones semanales con padres de pacientes para garantizar transparencia y respuesta inmediata a necesidades específicas, se resaltó que este modelo de acompañamiento ha reducido el abandono de tratamientos a menos del 2%, significativamente menor a la registrada en otras instituciones de América Latina.

En telemedicina se resaltó que se ha consolidado como herramienta estratégica, con más de 230 sesiones semanales en las que especialistas de distintos estados analizan casos complejos y definen la mejor estrategia terapéutica, cuyo esquema ha permitido que hospitales con menor volumen de pacientes accedan a segundas y terceras opiniones de expertos, fortaleciendo la calidad de la atención.