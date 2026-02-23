Duelo de narcocorridos en el CJNG sobre el sucesor de El Mencho: ‘El RR’ vs ‘El Jardinero’ Algunos narcocorridos podrían indicar quién será el sucesor de El Mencho en el CJNG (EFE y Unsplash)

Tras la muerte de El Mencho, surgen las interrogaciones sobre quién será su posible sucesor como líder del CJNG y los narcocorridos podrían indicar que ya hay un nombre sobre la mesa.

Mientras que continúan saliendo a la luz los nombres de los posibles nuevos líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación, hay dos que sobresalen más que otros: Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, y Ricardo Ruiz Velasco, alias “El RR”. Un narcocorrido podría haber confirmado quién ocupará la nueva posición.

¿Por qué un narcocorrido podría haber anunciado quién será el nuevo líder del CJNG?

Entre las diferentes personalidades de las que se especula ocuparán el cargo de nuevo líder del CJNG, el de “El Jardinero” ha tomado mayor fuerza y su nueva posición habría sido anunciada desde 2022 por un narcocorrido.

De acuerdo con la periodista Vivienne Hearst, el narcocorrido “El Sucesor”, de Gerardo Díaz y su Gerarquía, lanzado en 2022, habría anunciado que Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, sería el nuevo líder del CJNG, a pesar de otros nombres como el de “Doble R” o “El 03”.

Según la periodista, “El Sucesor” sería una confirmación de quién será el nuevo líder del CJNG tras la muerte de “El Mencho”, debido a que las letras de los narcocorridos suelen ser aprobadas por las figuras de las que se habla en ellas.

“Que soy el sucesor, eso es lo que se dice […] también dicen que soy la mano derecha del viejo”. Es parte de la letra de “El Sucesor”, la cual habla sobre “El Jardinero”.

Asimismo, menciona que esta afirmación habría sido ratificada en 2025 con la canción “El Jardinero”, del grupo Los Farmerz, en la cual mencionan lo siguiente: “Mi santo y seña salió en la prensa: que yo soy el sucesor de la empresa”.

Como otro de los motivos que avivan los rumores sobre su nuevo cargo, se ha mencionado que “El RR”, también conocido como “Doble R”, habría contestado a las afirmaciones de “El Jardinero” con otro narcocorrido titulado “Aquí No Hay Sucesor”, de Jesús Payán e Imparables.

No obstante, tiempo después esta canción fue bajada de plataformas de streaming, haciéndola difícil de poder escuchar, mientras que las de “El Jardinero” continúan en dichas plataformas.

¿Quién es Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, posible nuevo líder del CJNG?

De acuerdo con diferentes reportes, Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, es una de las figuras de alto nivel dentro del CJNG.

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, habría iniciado en el CJNG realizando funciones relacionadas con la seguridad de “El Mencho”.

Aunque tiempo después se habría desempeñado en la coordinación estratégica de células regionales, así como la supervisión de rutas para el tráfico de drogas.

A él se le atribuyen las supuestas diferentes alianzas que ha hecho el CJNG con el Cartel de Sinaloa y La Familia Michoacana (LFM).

¿Quiénes disputan el liderazgo del CJNG tras la muerte de “El Mencho”?

Entre los diferentes nombres que se han señalado como los posibles nuevos líderes del CJNG, se encuentran los siguientes: