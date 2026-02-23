Harfuch confirma deceso de 25 militares tras operación contra el Mencho

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch (EFE)

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este lunes que 25 militares de la Guardia Nacional murieron este domingo en los enfrentamientos en Jalisco que derivaron con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la mañanera del Palacio Nacional, explicó que al menos unos 70 integrantes del crimen organizado fueron detenidos por los bloqueos de carreteras en siete estados como Jalisco o Michoacán, a la vez que lamentó que se produjeron “cobardes ataques” que causaron la muerte de “25 militares”.

Igualemente, 30 integrantes del CJNG murieron en los enfrentamientos, destacó Harfuch.

Según él, en varios estados se produjeron “reacciones violentas” del crimen organizado como bloqueos, quemas de vehículos o ataques a gasolineras, así como ataques contra las autoridades.

En total se registraron 27 agresiones contra las fuerzas de seguridad, de las cuales seis se produjeron en Jalisco, donde ocurrió el fallecimiento de los elementos, un custodio y un miembro de la Fiscalía estatal.

Asimismo, en Michoacán, hubo 15 ataques armados en los que fueron lesionados 15 efectivos de las corporaciones estatales y locales.

El funcionario de seguridad precisó que la mayoría de los bloqueos fueron “retirados” y que, por el momento, no hay “novedad” de nuevos bloqueos.

“Las vialidades principales fueron liberadas y los puntos que permanecían con afectaciones se encuentran bajo control operativo y en su liberación total. Se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas”, expuso.

Estos sucesos fueron atendidos por efectivos de las fuerzas de seguridad en cooperación con las autoridades locales, con el propósito de “contener las acciones de los grupos criminales, proteger a la ciudadanía, liberar vialidades y restablecer la movilidad, agregó.

Por esto, Harfuch comentó que “al finalizar el día ya no hubiera hechos violentos en el país como los registrados durante el día de ayer domingo”.

“Ya se identificó el cuerpo”

Al ser cuestionado, el secretario de Seguridad puntualizó que ya se identificacó el cuerpo del líder del CJNG.

“La FGR ha confirmado que sí ya tiene identificado el cuerpo. Los dos encontrados con “El Mencho” eran personal de su seguridad cercana, uno era un mando de la apodado “El Tuli”. También, sobre qué ocurrirá con el cuerpo, dijo que este sería entegado a sus familiares tras ser reclamado.