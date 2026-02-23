Harfuch confirma que la FGR ya identificó el cuerpo del Mencho

Omar García Harfuch El titular de la SSCP confirmó que no hay ninguna duda de que el líder del CJNG fue abatido durante el operativo de este 22 de febrero.

Horas después del abatimiento de Nemecio Oseguera Cervantes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habló durante la conferencia matutina en Palacio nacional sobre el saldo final que dejó el operativo que concluyó con la muerte de El Mencho. Aseguró que la Fiscalía General de República ya pudo confirmar e identificar que el cuerpo pertenece al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Harfuch confirma que ya se identificó el cuerpo del Mencho

A pregunta expresa durante “La Mañanera”, Harfuch también dio un informe sobre los operativos ocurridos tras la ola de violencia desatada por grupos del crimen organizado tras la muerte del líder del CJNG. El titular de la SSPC destacó que para este lunes 23 de febrero, las carreteras federales ya se encuentran operando con normalidad tras sufrir narco bloqueos.

“La FGR ha confirmado que sí ya tiene identificado el cuerpo. Los dos encontrados con El Mencho eran personal de su seguridad cercana, uno era un mando de la apodado “El Tuli”. También, sobre qué ocurrirá con el cuerpo, mencionó que este sería entregado a sus familiares tras ser reclamado.

Carreteras reestablecen servicio habitual

Por otra parte, García Harfuch mencionó destacó que, durante la madrugada, personal de Seguridad, Guardia Nacional y Defensa Nacional estuvieron trabajando para reestablecer la circulación en carreteras federales y que ya se encuentran trabajando con normalidad.

“Se registraron 85 bloqueos en diferentes estados. En Jalisco fue el mayor número con 18. En otras entidades se registraron eventos aislados sin que exista reporte de incidentes. La mayoría de los bloqueos ya fueron retirados y el día de hoy estamos con normalidad si bloqueos. Se encuentran bajo control operativo”