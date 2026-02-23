Identifica FGR genéticamente al “Mencho”

Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho (Rastreo de redes/EFE)

La Fiscalía General de la República (FGR) identificó genéticamente los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que fue abatido el pasado 22 de febrero en Jalisco.

La corroboración de su identidad fue realizado por trabajo pericial del personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Para esto, personal ministerial, pericial y de Policía Federal Ministerial (PFM) viajó al poblado de Tapalpa, Jalisco, para el levantamiento, procesamiento e identificación formal de los cuerpos de otras personas que fallecieron en el lugar de los hechos.

Además, la FGR informó que lleva a cabo las diligencias necesarias para investigaciones iniciadas por los delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, luego de los hechos registrados en el poblado de Tapalpa, Jalisco.

Derivado de lo ocurrido, elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) armamento diverso, que incluye fusiles con accesorios lanzagranadas, fusil Barrett, lanzacohetes, armas cortas, cartuchos útiles, granadas y granadas de mortero, así como a dos posibles integrantes de una organización criminal.

Asimismo, el Ministerio Público Federal (MPF) de la FEMDO ordenó la realización de diversas diligencias de reconocimiento y necropsias a los cuerpos de tres personas que perdieron la vida en su traslado a la Ciudad de México.

Por otro lado, tras la violencia registrada en algunas entidades del país, ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) iniciaron 57 carpetas de investigación en 14 estados de la República Mexicana, 37 de ellas en el estado de Jalisco.