Muerte de El Mencho: así es Tapalpa Country Club, el refugio de lujo del líder del CJNG

Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho El líder del CJNG fue abatido en Jalisco

El operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, se realizó en un exclusivo complejo residencial rodeado de bosque, lujo y estricta vigilancia privada.

El despliegue de fuerzas federales ubicó al líder criminal en el Tapalpa Country Club, un sitio turístico y habitacional en Tapalpa, Jalisco, caracterizado por su aislamiento geográfico, alto valor inmobiliario, acceso controlado y un campo de golf.

El sitio, frecuentado por empresarios y funcionarios, ofrece privacidad extrema en medio de un entorno montañoso, condiciones que lo convirtieron en refugio estratégico para uno de los objetivos prioritarios del Estado mexicano.

El Tapalpa Country Club es un hotel y fraccionamiento rústico ubicado a unos 15 minutos del centro del Pueblo Mágico de Tapalpa y a más de dos horas de Guadalajara.

El complejo se encuentra a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, rodeado por densos bosques de pino y encino que reducen la visibilidad desde el exterior.

Las propiedades alcanzan valores de entre diez y 15 millones de pesos.

Los últimos minutos de El Mencho en Tapalpa Country Club

El despliegue militar fue precedido por un seguimiento de inteligencia que permitió ubicar los movimientos del círculo cercano del líder criminal. De acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, el 20 de febrero las autoridades detectaron a un hombre de confianza vinculado a una de las parejas sentimentales del jefe del grupo delictivo.

El individuo trasladó a la mujer a una instalación en el poblado de Tapalpa, donde se reunió con el líder criminal. Este encuentro permitió confirmar su presencia en la zona y reforzar el monitoreo de sus actividades.

Tapalpa Country Club

Al día siguiente, el 21 de febrero, la mujer abandonó el inmueble. La información obtenida indicó que el líder permanecía en el lugar acompañado por un círculo de seguridad, lo que llevó a las Fuerzas Armadas a planear la operación para su captura.

Tras confirmarse la ubicación del objetivo, fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional desplegaron un operativo con componentes terrestres y aeromóviles, apoyados por helicópteros y vigilancia aérea.

El plan contemplaba cercar el inmueble donde se encontraba el líder criminal, quien enfrentaba órdenes de aprehensión por delincuencia organizada. Durante la intervención, su personal de seguridad abrió fuego contra las fuerzas federales, lo que provocó enfrentamientos armados.

El líder criminal y su círculo cercano huyeron hacia una zona boscosa contigua al complejo. Las fuerzas especiales los persiguieron hasta ubicarlo oculto entre la maleza, donde nuevamente se registró un intercambio de disparos.

El líder criminal resultó herido junto con escoltas y fue evacuado por vía aérea debido a la gravedad de sus lesiones. Falleció durante el traslado.

Autoridades estadounidenses lo incluyeron en su lista de fugitivos más buscados en 2016, mientras autoridades mexicanas ofrecían recompensas por información para su captura.