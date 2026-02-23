Muerte del Mencho: ¿Qué le pasó a El Tuli, mano derecha del líder del CJNG? (Cuartoscuro - DEA)

Hugo “H”, alias “El Tuli”, identificado por Inteligencia Militar Central como el principal operador logístico y financiero de “El Mencho”, fue abatido cuando intentaba escapar durante un operativo en el que participaron elementos de las Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, según informó el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Durante la conferencia presidencial, el general Trejo anunció que “El Tuli” fue el responsable de coordinar los narcobloqueos en distintas vías de comunicación terrestre como respuesta a la captura y muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, este domingo 22 de febrero.

¿Qué le pasó al “Tuli”, mano derecha del “Mencho”?

Durante la conferencia matutina, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que gracias a trabajos de investigación de Inteligencia Militar Central, se logró la ubicación de “Hugo ‘H’” en El Grullo, Jalisco, desde donde se presume que coordinó ataques contra instalaciones militares, ofreciendo al personal armado del cartel 20 mil pesos por cada elemento militar asesinado.

Además, “El Tuli”, uno de los hombres de máxima confianza de “El Mencho”, fue el principal coordinador de los bloqueos carreteros, de los cuales hasta hace algunas horas se reportaban más de 252 distribuidos en 20 entidades del país.

Sin embargo, de acuerdo con lo anunciado por Trevilla Trejo, “El Tuli”, al ver a elementos de las Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, intentó escapar a bordo de un vehículo. Al agredir al personal militar, este repelió la acción, lo que llevó a la muerte del presunto delincuente, señaló el titular del Ejército Mexicano.

¿Quién es El Tuli?

La principal función de “El Tuli” dentro del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según señaló el titular de la Sedena, fue coordinar la administración financiera y los movimientos de dinero, recursos y operaciones dentro de la organización liderada y creada por Nemesio Oseguera Cervantes.

Tras el abatimiento de este hombre clave en la organización del CJNG, se le aseguraron un arma larga, un arma corta, 7 millones 200,000 pesos, 965,000 dólares americanos, cartuchos, cargadores y el vehículo, anunció el general Trevilla Trejo.