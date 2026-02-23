Pensión Bienestar 2026: ¿De cuánto será el pago en marzo? Con el aumento de la Pensión Bienestar 2026, esto es lo que te deberán depositar en marzo en tu tarjeta del Banco del Bienestar (@apoyosbienestar)

Con el aumento de la Pensión Bienestar 2026, conoce cuánto deberán depositarte en marzo, así como el posible calendario de pagos.

El pago a la Pensión Bienestar se realiza de manera bimestral y el segundo pago del año se hará en marzo, por lo que es importante que conozcas de cuánto es el monto de tu pago para ese mes.

¿De cuánto es el aumento de Pensión Bienestar 2026?

Para este 2026, el pago para las pensiones que forman parte de los Programas para el Bienestar tuvo un aumento y esto es lo que te deberán estar depositando en marzo, según la pensión de la que formes parte:

Pensión Personas con Discapacidad: $3,300 pesos

$3,300 pesos Pensión Mujeres Bienestar: $3,100 pesos

$3,100 pesos Pensión Adultos Mayores: $6,400 pesos

Posible calendario de pagos de la Pensión Bienestar marzo 2026

Aunque aún no ha sido anunciado de manera oficial por la Secretaría de Bienestar el calendario de pagos 2026 de la Pensión Bienestar correspondiente al mes de marzo, aquí te compartimos cuáles pueden ser las posibles fechas en las que te depositarán.

Lunes 2: letra A

letra A Martes 3: letra B

letra B Miércoles 4: letra C

letra C Jueves 5: letra C

letra C Viernes 6: letras D, E, F

letras D, E, F Lunes 9: letra G

letra G Martes 10: letra G

letra G Miércoles 11: letras H, I, J, K

letras H, I, J, K Jueves 12: letra L

letra L Viernes 13: letra M

letra M Martes 17: letra M

letra M Miércoles 18: letras N, Ñ, O

letras N, Ñ, O Jueves 19: letras P, Q

letras P, Q Viernes 20: letra R

letra R Lunes 23: letra R

letra R Martes 24: letra S

letra S Miércoles 25: letras T, U, V

letras T, U, V Jueves 26: letras W, X, Y, Z

Recuerda que los calendarios son publicados en los medios oficiales del Gobierno de México al inicio del mes de pago y que estos se distribuyen según la inicial del primer apellido, por lo que deberás estar al pendiente de los próximos anuncios.

¿Cuáles son las pensiones Bienestar?

El Gobierno de México ofrece diferentes tipos de pensiones, dirigidas a ciertos grupos de población. Al todas tener en su nombre la palabra Bienestar, se les conoce como Pensión Bienestar, aquí te decimos de qué se trata cada una: