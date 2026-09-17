Cae secretario de Seguridad y nueve policías más de Coyuca de Benítez, en Guerrero, por desaparición forzada

Diez policías de Coyuca de Benítez, en Guerrero, fueron detenidos por autoridades estatales y federales

Inseguridad en Guerrero — La Fiscalía General del Estado de Guerrero ejecutó una orden de cateo en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Coyuca de Benítez y detuvo a 10 policías de la localidad, entre ellos el titular de la corporación, Mario Arturo Castillo, por el delito de desaparición forzada.

De acuerdo con reportes de las autoridades federales, previo a su captura, se mantuvo un operativo de inspección e investigación en el municipio.

Algunos de los oficiales detenidos

En el operativo participaron fuerzas federales como elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Policía Estatal.

La detención se realizó tras la desaparición de José Ángel López Girón, joven detenido en un retén el pasado 11 de septiembre y localizado sin vida sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la localidad de El Papayo.

En las primeras horas del 17 de septiembre se instalaron retenes sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en ambos sentidos, donde agentes federales y estatales revisaron vehículos.

En la captura fueron aseguradas las patrullas con los números económicos 05 y 08 de la Policía Municipal, unidades que fueron trasladadas al puerto de Acapulco sobre plataformas de grúas para las diligencias correspondientes.

La Crónica de Hoy 026