Reforma judicial costó la pérdida de 60% de jueces capacitados en el país, admite Javier Corral

Un año de la elección del Poder Judicial en México

Con la reforma judicial se perdieron alrededor del 60 por ciento de los juzgadores capacitados del país, razón que incluso ha impedido la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, reconoció el l presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral Jurado.

“En el mediano plazo se tiene el proyecto de volverse a posponer su entrada en vigor, entre otras circunstancias porque la elección judicial del 25 nos ha hecho perder a casi el 60 por ciento de los juzgadores locales que ya estaban capacitados y formados en ese proceso”, admitió.

Al firmar un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el senador por Morena, indicó que las decisiones legislativas se tienen que tomar aprovechando la experiencia ya probada.

“ Las mejores decisiones legislativas se construyen con la experiencia de los especialistas, el rigor de la investigación y el conocimiento técnico forman parte de la deliberación”, indicó

A un año de su implementación, la reforma al Poder Judicial en México, se debaten entre la promesa de democratización y las críticas sobre la autonomía de la justicia.

Una de las principales críticas es la perdida de independencia donde especialistas y barras de abogados señalan que la elección por voto popular debilita la carrera judicial y pone en riesgo la autonomía técnica frente a los poderes políticos.

Otra más es la inestabilidad e incertidumbre pues a un año de marcha, diversos sectores reportan un panorama complejo y de adaptación institucional que afecta la resolución eficiente de casos

Asimismo críticos y analistas del Estado de Derecho advierten sobre los altos costos presupuestales y los retos administrativos derivados de la sustitución masiva de juzgadores.

Expertos coinciden en que el Poder Judicial necesitaba una reforma para hacer cambios profundos al sistema de acceso a la justicia, pero mientras unos señalan que los términos en que fue planteada por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo no resolverán la problemática, hay otros que señalan que la reforma tiene aspectos positivos, como el acabar con vicios que se tienen en las cúpulas.