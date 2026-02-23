Pensión IMSS e ISSSTE 2026: aumento automático confirmado por Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum anuncia aumento para pensionados del IMSS e ISSSTE Fotoarte: La Crónica

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló una excelente noticia para todos los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Se trata de un aumento automático en sus pensiones gracias al reciente funcionamiento del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

La medida busca mejorar el poder adquisitivo de quienes dependen de estas prestaciones para su vida diaria, y se describe como uno de los cambios más significativos en décadas para la seguridad social en el país.

¿Por qué aumentarán las pensiones?

Esta iniciativa responde a una realidad que especialistas y organizaciones ciudadanas han señalado por años: las pensiones calculadas bajo los sistemas de cuentas individuales (IMSS Ley 97 y régimen similar del ISSSTE) eran mucho más bajas que el último salario percibido por los trabajadores, lo que dejaba a numerosos jubilados con ingresos insuficientes para enfrentar la inflación y los costos básicos de la vida.

¿En qué consiste este aumento en las pensiones?

Básicamente, el Fondo de Pensiones para el Bienestar complementará automáticamente las pensiones cuando el ahorro del trabajador, el que se acumuló en sus cuentas Afore, no alcance a igualar su último salario. El objetivo es asegurar que los pensionados puedan recibir hasta el 100% de lo que ganaban cuando trabajaban, dentro de ciertos límites y requisitos establecidos por la normativa vigente.

En otras palabras, esta medida se trata de una reparación estructural para aquellos que cotizaron bajo el modelo de cuentas individuales, donde antes podía haber una brecha considerable entre ingreso laboral y pensión.

¿Quiénes pueden recibir el aumento automático?

La medida está dirigida principalmente a quienes se jubilan o ya se jubilaron bajo el esquema de cuentas individuales del IMSS y el ISSSTE, es decir, trabajadores que cotizaron después de ciertas reformas a la seguridad social y que dependen en buena medida de sus fondos Afore para el cálculo de su pensión.

¿Qué requisitos necesitas cumplir para este aumento?

Los principales criterios para saber si alguien puede recibir el complemento a esta pensión son los siguientes:

Haber cotizado bajo el régimen de cuentas individuales del IMSS o el régimen similar del ISSSTE.

del IMSS o el régimen similar del ISSSTE. Cumplir con los requisitos de edad y semanas cotizadas exigidos por cada instituto para obtener una pensión.

En muchos casos, estar próximo al retiro o ya jubilado y realizar los trámites correspondientes para validar datos ante las ventanillas de prestaciones económicas.

Además, el monto máximo del complemento está planteado en niveles acordes con el salario promedio registrado ante el IMSS, que para este año fue estimado en el entorno de 16 mil pesos mensuales.

Con este nuevo mecanismo, el complemento buscará cerrar esa brecha automáticamente, elevando la pensión hasta igualar el ingreso previo.