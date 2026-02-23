Perfila Senado aprobar miércoles de la próxima semana reforma para eliminar pensiones “millonarias”

Senado alista aprobación de reforma para eliminar pensiones milonarias (Graciela López Herrera)

Una vez que llegue al Senado, se prevé que la reforma para para eliminar las pensiones millonarias a funcionarios de alto nivel se apruebe el miércoles de la próxima semana, anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier.

“Se estará dictaminando la próxima semana y después daremos cumplimiento a las 24 horas, si todo es conforme a lo que está establecido estaremos llevándola al pleno el miércoles de la siguiente semana”, explicó.

Asimismo descartó que se aplace la entrega de la reforma electoral este martes como anunció la presidenta Claudia Sheinbaum derivado de los hechos de violencia que se desataron tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera alias el Mencho.

De hecho confirmó la reunión este lunes en Palacio Nacional de la Presidenta Sheinbaum con los dos coordinadores de Morena en el Senado y Cámara de Diputados para ultimar detalles de este iniciativa.

Mier reconoció que no están invitados los coordinadores del PT y PVEM

En entrevista, Mier indicó que la iniciativa presidencial para eliminar las pensiones millonarias a funcionarios de alto nivel, no saldrá en fast track, pues se analizará con calma el contenido.

“Vamos a hacer los seis días que establece el proceso legislativo para su análisis”, aseveró

La oposición adelantó que apoyarán la reforma pero no darán un cheque en blanco.

“No vamos a dar un cheque en blanco, sin haber conocido el contenido, pero si el contenido es razonable por supuesto que lo vamos a apoyar, que haya sí pensiones, pero pensiones justas y moderadas”, explicó el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya

Sobre la reforma electoral, PRI y PAN reiteraron que votarán en contra una vez que la iniciativa sea presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nosotros vamos en contra, vamos en contra de estar generando un estado autoritario como el de Venezuela, vamos en contra ya lo dijimos de la desaparición prácticamente de los organismos autónomos, del apoderamiento del INE, del Tribunal Electoral y ellos quieren darle la última patada a la democracia participativa, me refiero a Morena, nosotros estamos totalmente en contra”, aseveró el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños

Acción Nacional, pidió no distraerse con cortinas de humo como es el tema de los plurinominales y el financiamiento de los partidos políticos.

“El riesgo real está en que le quiten el dinero al INE, de tal manera que ya no pueda vigilar las elecciones y segundo, que reduzcan el número de consejeros para que los tres consejeros que están por salir que son muy incómodos para el sistema, pues ya no se renueven y entonces Morena tenga el control total del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.”, indicó