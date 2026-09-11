Despliegan 800 militares en operativo espejo antidrones con EU ; sin resultados en México por ahora

Ricardo Trevilla, Secretario de la Defensa Nacional

Ricardo Trevilla, Secretario de la Defensa Nacional, informó sobre el despliegue de aproximadamente 800 elementos militares como parte de un operativo conjunto con Estados Unidos en la zona fronteriza, particularmente en el área de Mesa de Otay.

De acuerdo con el reporte, hasta el momento no se han registrado resultados del lado mexicano derivados de esta operación. Sin embargo, se prevé que la próxima semana se lleve a cabo una reunión con autoridades estadounidenses para intercambiar información y dar seguimiento a los resultados que obtenga cada país.

El operativo contempla una franja fronteriza de aproximadamente cinco kilómetros, tomando como referencia la zona de Mesa de Otay, con una profundidad de 500 metros dentro del territorio mexicano. .

Las acciones en México se realizan principalmente mediante patrullajes terrestres a cargo de personal militar, con un despliegue aproximado de 800 elementos.

Además, las Fuerzas Armadas utilizan equipos antidrones semifijos y móviles, con capacidad para inhibir este tipo de dispositivos. En una extensión de aproximadamente tres kilómetros se mantienen entre dos y tres equipos para cubrir la franja correspondiente al territorio mexicano.

Las autoridades señalaron que este esquema forma parte de las denominadas operaciones espejo, que se implementan de manera coordinada con Estados Unidos a lo largo de la frontera.

Despliegue permanente en la frontera

Además del operativo específico en la zona de Mesa de Otay, México mantiene un despliegue permanente de fuerzas de seguridad en los estados fronterizos.

El secretario reiteró que desde febrero del año pasado se realizan operaciones espejo a lo largo de toda la frontera, como parte de los mecanismos de coordinación entre ambos países.

Actualmente, se encuentran desplegados aproximadamente 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte, además de entre 3 mil y 3 mil 300 elementos militares que permanecen de manera regular en los estados fronterizos.

Trevilla indicó que se continuará con el intercambio de información y la coordinación con sus contrapartes estadounidenses, mientras se mantienen las labores de vigilancia y patrullaje en la zona fronteriza.