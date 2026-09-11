El 11-s “es un día que cambió el mundo”: Ron Johnson

El embajador de EU en México, Ronald Johnson, y su esposa, Alina, develaron una placa conmemorativa por el 25 aniversario del 11-s (Especial)

A 25 años del 11-s — El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, colocó a los cárteles de la droga en la misma categoría de amenaza que al grupo terrorista Al Qaeda, por lo que defendió la designación de esos grupos como organizaciones extremistas extranjeras, como estableció el Gobierno del presidente Donald Trump.

El pronunciamiento del diplomático estadounidense se registró este viernes en la Embajada de EU en México, al encabezar la ceremonia con la que se recordó el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemeles en Nueva York y contra el Pentágono.

El homenaje a las víctimas del 11-s se llevó a cabo en el patio central de la representación diplomática, donde se colocaron cinco ofrendas florales a las 7:11 de la mañana, hora en que se impactó cada uno de los aviones comerciales que fueron secuestrados por terroristas de Al Qaeda aquella trágica mañana. Asimismo, se guardó un minuto de silencio y se develó una placa para recordar a las víctimas de esta tragedia.

Durante la ceremonia un punto especial fue que la quinta ofrenda que se colocó fue en honor a Los Topos, el colectivo de rescatistas mexicanos que participaron en la búsqueda de sobrevivientes en la zona cero.

MUNDO DIFERENTE

“Es un día muy difícil. Es un día que cambió el mundo”, expresó el embajador al dirigirse a los asistentes.

“El mundo de hoy es diferente al mundo del 11 de septiembre de 2001” y que, aunque “las organizaciones terroristas se adaptan, sus métodos cambian, sus redes cambian”, las que “usan la violencia y la intimidación para aterrorizar comunidades e imponer su voluntad mediante el miedo siguen siendo una amenaza para las sociedades libres en todas partes”.

Ron Johnson resaltó en su mensaje que “el presidente (Donald) Trump ha reconocido la amenaza que representan los cárteles y los ha designado organizaciones terroristas extranjeras. No son simplemente organizaciones de narcotráfico”, insistió al señalart que estos grupos criminales “usan el asesinato, la violencia, la corrupción y la intimidación para controlar comunidades enteras e imponer su voluntad”.

En el mismo tenor, el diplomático estadounidense subrayó que “el terrorismo puede cambiar sus métodos y su apariencia, pero nunca debemos volvernos ciegos ante lo que realmente es”, por lo que “honrar a quienes perdimos el 11 de septiembre significa recordar las amenazas que enfrentamos entonces y permanecer vigilantes ante las amenazas que enfrentamos hoy”.

ALIADOS

Por otra parte y en el mismo evento, el embajador de EU en México al hablar sobre la relación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que “Estados Unidos y México están conectados por la geografía, claro, y el comercio, sí, lo sabemos, pero nuestra relación es también una decisión que tomamos. La tomamos cada día: la decisión de trabajar juntos, de apoyarnos mutuamente y de proteger a nuestra gente juntos, con base en relaciones y conexiones sólidas entre nuestros pueblos”.

La Crónica de Hoy 2026