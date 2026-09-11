Segob refuerza acciones de construcción de paz en Chiapas con atención a las causas de la violencia

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó sobre los avances de las acciones de construcción de paz implementadas en Chiapas, bajo el principio de atender las causas que generan la violencia mediante programas sociales, servicios públicos, educación, prevención y una mayor presencia institucional en las comunidades.

Como parte de la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con el Gobierno de Chiapas, se mantienen una mesa estatal de paz y 12 mesas regionales, en las que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender problemas de seguridad, conflictos sociales y agrarios, así como necesidades de la población.

De acuerdo con el informe, las mesas sesionan diariamente y, hasta el momento, se han realizado 439 reuniones en la mesa estatal y 5 mil 289 en las regionales, además de encuentros interestatales e interregionales.

De estos trabajos se han derivado más de 2 mil acuerdos y sus respectivas acciones en beneficio de la población.

La mesa estatal es encabezada por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien, de acuerdo con el reporte, ha participado en la atención de conflictos sociales y agrarios, acciones para garantizar el retorno seguro de familias a sus comunidades y estrategias de seguridad.

Las mesas regionales, en las que participan presidentas y presidentes municipales, analizan la incidencia delictiva y las problemáticas particulares de cada zona para establecer acciones encaminadas a fortalecer la seguridad y la convivencia comunitaria.

Jornadas por la paz y prevención de la violencia

Como parte de la estrategia para atender las causas de la violencia, en Chiapas se han realizado 267 jornadas por la paz, con actividades dirigidas principalmente a niñas, niños, jóvenes y mujeres.

Las jornadas incluyen acciones de prevención de la violencia, entrega de cartillas para mujeres, actividades culturales como danza y bailes tradicionales, así como actividades deportivas para niñas, niños y jóvenes.

Rosa Icela Rodríguez destacó que estas acciones buscan generar alternativas para las nuevas generaciones y fortalecer el ejercicio de sus derechos mediante el acceso a servicios y programas sociales.

También se han impulsado acciones para ampliar servicios básicos e infraestructura, así como programas de becas, créditos y apoyos productivos. A ello se suma la inversión estatal en obra pública, carreteras, caminos y servicios de salud.

Canje de armas en 19 municipios

Dentro de las acciones de prevención destaca el programa “Sí al desarme, sí a la paz”, por el cual, del 1 de octubre de 2024 al 8 de septiembre de 2026, habitantes de 19 municipios entregaron de manera voluntaria y anónima 158 armas de fuego a cambio de dinero en efectivo.

Las armas fueron destruidas en el lugar de entrega, como parte del mecanismo para retirarlas de los hogares y reducir los riesgos asociados con su presencia.

Construirán 31 nuevos bachilleratos

En materia educativa, la titular de la Secretaría de Gobernación informó que se encuentran en construcción o ampliación 31 nuevos planteles de educación media superior en Chiapas, con una inversión de 586.4 millones de pesos.

Los proyectos contemplan nuevas construcciones, ampliaciones y reconversiones en municipios como Acala, Berriozábal, Chanal, Chilón, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, La Concordia, Las Margaritas, Ocosingo, Sabanilla, Salto de Agua, Suchiapa, Tenejapa, Tila, Tonalá, Villaflores y Yajalón, entre otros.

Las autoridades señalaron que el fortalecimiento de la infraestructura educativa forma parte de la estrategia para ofrecer mayores oportunidades a los jóvenes y contribuir a la prevención de la violencia desde sus causas.