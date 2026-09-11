Cae operadora logística para el trasiego de armamento de una facción del Cártel de Sinaloa

Detenida Yanet "N". (SSPC)

Fue detenida Yanet “N”, de nacionalidad estadounidense, identificada como operadora logística para el trasiego de armamento de una facción del Cártel de Sinaloa.

Su captrua se ejecutó durante recorridos disuasivos de vigilancia, en los cuales se localizó a la mujer en inmediaciones del Puente Fronterizo de México con Estados Unidos, en San Luis Río Colorado, Sonora, a quien le fueron asegurados cinco mil 445 cartuchos y un vehículo.

Autoridades informaron que con esta detención y aseguramiento se afecta la estructura operativa y financiera de los grupos delictivos, por aproximadamente un millón 655 mil 19 pesos.

Yanet “N”, junto con lo asegurado, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.