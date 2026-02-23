Procuración de órganos y tejidos en el ISSSTE beneficiará a más de 100 personas

Donación de órganos en ISSSTE, Querétaro Hospital Regional del ISSSTE en Querétaro, realizan procuración de órganos y tejidos. Más de 100 personas se beneficiarán entre ellas, tres personas recibirán las córneas gracias a un novedoso procedimiento que permite dividir una membrana para tratar dos afecciones oculares diferentes

Especialistas del Hospital General de Querétaro del ISSSTE, realizó la procuración de órganos y tejidos, que permitirá mejorar la calidad de vida de más de 100 personas.

Lo anterior, gracias a que los familiares del fallecido decidieron respetar su última voluntad y accedieron a la donación de sus dos córneas y tejido musculoesquelético.

Médicos del banco de tejidos Novoinjertos y de Oftalmología del Hospital Regional (HR) “Lic. Adolfo López Mateos”, realizaron la procuración de órganos y tejidos, y en el caso de las córneas, permitirán mejorar la calidad visual de tres personas de la Ciudad de México.

Ello, gracias a una novedosa práctica médica que consistió en la división de una de las membranas para tratar dos afecciones oculares diferentes, en tanto que el tejido musculoesquelético se prevé ayude a más de 100 pacientes con necesidades reconstructivas, traumatismos graves, tumores óseos o afecciones articulares.

El coordinador de donación de Órganos y Tejidos del referido nosocomio, Juan Arreola Luna, agradeció a la familia del donador por respetar su decisión altruista y recordó que, como parte del protocolo para la cirugía de procuración de órganos, médicos y personal del hospital realizaron un acto de reconocimiento al donador.

“Se hace un homenaje en el pasillo del quirófano y posteriormente el donante forma parte del Jardín de Héroes que donaron vida, ubicado en la explanada del hospital, donde cada año, el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, se realiza una emotiva ceremonia con los familiares, quienes plantan un árbol y colocan una placa”, explicó.

Es importante mencionar que en el referido hospital general, en el último quinquenio, entre 2020 y 2025, se han realizado 19 donaciones de órganos y tejidos, cifras que reflejan su compromiso con la cultura de la donación. Además, personal del hospital concientiza activamente a la población respecto de la importancia de la donación de órganos y tejidos.

Las personas interesadas en convertirse donadoras voluntarias de órganos y tejidos, pueden registrarse en la página oficial del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra, en donde pueden externar su decisión, y también es recomendable hacer del conocimiento de familiares este deseo.