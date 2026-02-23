También cayó El Tuli: mano derecha del Mencho

Bloqueos en carreteras de Jalisco EFE

El secretario de la Defensa Nacional, General Trevilla Trejo informó que el 22 de febero, luego de la caída del mencho, también se registró el deceso de Hugo H alias El Tuli, quien era el operador logístico financiero y principal persona de confianza del líder del CJNG.

De acuerdo con el general, El Tuli fue localizado en El Grullo, Jalisco, desde donde coordinaba bloqueos sobre vías de comunicación, incendio de autos, ataques a personal militar, negocios, y además ofrecía 20 mil pesos a los miembros del cártel por cada militar asesinado.

Por lo que se desplegó una unidad aeromóvil de Fuerzas Especiales de la brigada de fusileros paracaidistas para realizar su detención.

Al ser localizado, El Tuli intentó huir y lanzó ataques contra los militares quienes repelieron la acción y provocaron su fallecimiento.

Se le aseguró un arma larga, un arma corta, 7 millones 200 mil pesos, 965 mil dólares, cartuchos cargadores y el vehículo en el que intentó huir.