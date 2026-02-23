Tras narcobloqueos, estados refuerzan operativos y reanudan actividades para recuperar la normalidad

Luego de los narcobloqueos y hechos violentos registrados tras el operativo federal en Jalisco, distintos gobiernos estatales activaron mecanismos de coordinación, reforzaron la presencia de fuerzas de seguridad y comenzaron la reapertura paulatina de actividades económicas, educativas y de transporte.

Las autoridades han coincidido en el llamado a mantener la calma, informarse únicamente por canales oficiales y evitar la difusión de rumores que puedan generar desinformación o alarma social, así mismo para evitar mayores disturbios y mantener a la comunidad segura en muchas escuelas de todos los niveles se suspendieron las clases para este lunes 23 de febrero.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que tras el operativo de alto impacto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en Tapalpa, se registraron reacciones violentas en el país dejando en Jalisco seis agresiones donde perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Fiscalía General del Estado.

Además, falleció una mujer ajena a los hechos y 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada murieron durante los ataques.

En Michoacán se reportaron tres agresiones, con un saldo de cuatro presuntos delincuentes abatidos y 15 efectivos lesionados.

Jalisco: “Recorridos de seguridad seguirán activos durante las próximas horas”

El Gobierno de Jalisco informó que continúan las labores para liberar los tramos carreteros que aún presentan bloqueos, como parte del operativo desplegado tras los hechos violentos.

A través de un mensaje oficial, señaló que las autoridades trabajan en la liberación de algunas vialidades y que los recorridos de seguridad permanecerán activos durante las próximas horas para garantizar condiciones seguras.

El despliegue contempla patrullajes permanentes en puntos estratégicos, carreteras y zonas urbanas, con participación de corporaciones estatales y federales. Además, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial y evitar compartir versiones no confirmadas.

Michoacán: “Carreteras libres y actividades en proceso de reanudación”

Desde Morelia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que las carreteras estatales y federales se encuentran libres a la circulación, y que la entidad avanza hacia la recuperación de la normalidad.

Detalló que los comercios comenzaron a reabrir de manera gradual, mientras que el Aeropuerto Internacional de Morelia continúa operando con normalidad. Asimismo, las corridas de autobuses se restablecen paulatinamente en diferentes rutas del estado.

El mandatario explicó que la suspensión de clases en todos los niveles educativos durante este lunes fue una medida preventiva para brindar certeza y confianza a madres y padres de familia, así como al personal docente.

Añadió que desde los primeros acontecimientos se instaló un cuarto de comando en el C5, donde se realizaron sesiones de trabajo coordinadas con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Guardia Civil. El despliegue de fuerzas federales y estatales continúa de manera permanente por aire y tierra.

Guanajuato: “Carreteras sin incidencias y operativos permanentes”

El gobierno de Guanajuato informó que todas las carreteras del estado se encuentran libres y sin incidencias, y que no se reportan afectaciones en los municipios.

Sin embargo, durante la madrugada se registraron tres hechos: la quema de una tienda de conveniencia en León y el incendio de dos vehículos en Celaya. En ninguno de los casos hubo personas lesionadas.

Las autoridades señalaron que se investiga si estos incidentes están relacionados con reacciones a los operativos del Gobierno Federal en Jalisco.

Actualmente se mantienen operativos conjuntos de vigilancia y patrullaje preventivo en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y policías municipales, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de la población.

El estado reiteró el llamado a reportar cualquier actividad sospechosa al número 089 y a mantenerse informados a través de canales oficiales.

Nayarit: “Refuerzo de coordinación para restablecer la normalidad”

El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero encabezó la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad para fortalecer la coordinación interinstitucional ante los acontecimientos recientes.

En la reunión participaron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, así como autoridades estatales y municipales.

Al inicio de la sesión se guardó un minuto de silencio en memoria de los elementos federales que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. El mandatario subrayó que, aunque se atraviesa una situación compleja, existe plena coordinación para hacer frente a los hechos.

También sostuvo una reunión virtual con las 20 presidencias municipales y convocó a reforzar la integración de las áreas de seguridad pública municipal a la Mesa Estatal.

Además, solicitó intensificar acciones de limpieza y recuperación de espacios afectados, reforzar labores de proximidad social y mantener presencia preventiva en zonas de alta concentración ciudadana.

Puebla: “Servicios y vialidades operan con normalidad”

El Gobierno de Puebla informó que la capital mantiene servicios y vialidades en orden, sin afectaciones ni cierres viales, y que las labores municipales operan con normalidad.

Se reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad Nacional, de las Fuerzas Armadas y de la administración federal, destacando que bajo el liderazgo estatal se fortalece la coordinación en materia de seguridad para el bienestar de la población.

En conjunto, los gobiernos estatales reiteraron que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno se mantiene activa para garantizar la seguridad, restablecer completamente la circulación en las vías afectadas y devolver la tranquilidad a la ciudadanía. Asimismo, insistieron en la importancia de informarse únicamente por medios oficiales y colaborar con las autoridades mediante reportes responsables.

Hay control y presencia institucional que garantiza seguridad y normalidad en el Istmo de Tehuantepec: Salomón Jara

El Mandatario oaxaqueño reconoció el liderazgo firme de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad Federal, quienes lograron neutralizar a uno de los objetivos más importantes de los últimos tiempos

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de febrero de 2026.- Tras anunciar la detención de dos personas responsables de los hechos violentos registrados este domingo en tres municipios del Istmo de Tehuantepec; el Gobernador Salomón Jara Cruz aseveró que hay control, presencia institucional y garantía de poder ejercer todas las actividades con absoluta seguridad y normalidad.

“Mantenemos una vigilancia permanente en la región con el objetivo de garantizar la seguridad de la población, la continuidad de las actividades económicas y la tranquilidad de nuestras comunidades”, puntualizó durante su conferencia de prensa.

El Mandatario estatal reconoció el liderazgo firme de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el que encabeza la Estrategia Nacional de Seguridad, igualmente, el trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad Federal, quienes, mediante labores de inteligencia y estrecha cooperación, lograron neutralizar a uno de los objetivos más importantes de los últimos tiempos.

“Refrendamos nuestra disposición de mantener una coordinación permanente con la federación en materia de prevención, inteligencia, procuración de justicia y atención a las causas. Nos comprometemos a fortalecer las acciones de combate a la delincuencia y construcción de la paz con justicia”, dijo.

Como parte de estas acciones se instaló la Mesa de Seguridad de Oaxaca, mecanismo de coordinación entre el Gobierno de México y el Gabinete de Seguridad Estatal, en el cual participan las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y el Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i).

Asimismo, desde el primer momento, se desplegaron más de mil elementos estatales y federales para fortalecer la presencia en puntos estratégicos del Istmo de Tehuantepec; instalaron filtros de seguridad en 10 municipios; realizaron sobrevuelos de monitoreo; y reforzó la vigilancia carretera, así como la presencia operativa en zonas portuarias, puntos de afluencia comercial e instalaciones estratégicas.

En su oportunidad, el titular de la FGEO, José Bernardo Rodríguez Alamilla indicó que hay tránsito libre, pacífico y seguro en todas las carreteras de la entidad; además, hay presencia de las autoridades para garantizar el bienestar de las personas.

“Es un trabajo en el que existe una coordinación entre los tres niveles de gobierno; vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario para que la ciudadanía sienta y perciba esta seguridad en sus hogares”, finalizó.