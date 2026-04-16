IMSS refuerza atención en Chiapas con llegada de 371 especialistas a hospitales urbanos y rurales

IMSS Chiapas El Seguro Social sumó a 371 médicos especialistas para ampliar la cobertura médica y fortalecer hospitales en zonas rurales

El director general del IMSS, Zoé Robledo participo en la bienvenida de un total de 371 médicas y médicos especialistas que comenzaron a integrarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, con la finalidad de reforzar la atención en hospitales tanto de zonas urbanas como rurales, tras el proceso de contratación correspondiente a este año.

La ceremonia oficial se realizó en el Teatro Universitario de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), donde también el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar entregaron de manera simbólica los primeros nombramientos a parte del personal médico que decidió incorporarse al sistema público de salud en la entidad.

Del total de especialistas, 194 son mujeres y 177 hombres, quienes cubrirán 36 distintas especialidades médicas. Destaca que 140 de ellos serán asignados a hospitales del programa IMSS-Coplamar, ubicados en comunidades como Mapastepec, Ocosingo, Bochil, Coita, San Cristóbal de las Casas, Venustiano Carranza, Benemérito de Las Américas y Guadalupe Tepeyac.

Durante el acto, Zoé Robledo subrayó que este crecimiento en la plantilla médica es resultado del aumento en la formación de especialistas en el país, al pasar de 5 mil 800 becas en 2019 a 9 mil 813 en 2026. Señaló que esta nueva generación de médicos llega en un momento de transformación del sistema de salud, con avances en infraestructura, tecnología y digitalización.

El funcionario también destacó que en los últimos años el IMSS en Chiapas ha tenido una expansión significativa en capacidad hospitalaria, con la incorporación de 336 camas nuevas, en contraste con el crecimiento limitado registrado en décadas anteriores.

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio la bienvenida al personal médico, al que llamó a ejercer con compromiso, empatía y sentido humanista. Aseguró que su labor será clave para mejorar los servicios de salud y contribuir al bienestar de las comunidades, además de reiterar que el estado brindará condiciones de seguridad para su desempeño.

En el mismo sentido, el subsecretario de Integración Sectorial, Eduardo Clark García Dobarganes, reconoció la decisión de los especialistas de sumarse al sistema público, al considerar que su participación es fundamental para avanzar hacia una cobertura de salud más equitativa en el país.

A nivel estatal, el IMSS ha impulsado la rehabilitación de hospitales como el 5 de mayo, Huixtla y Tonalá, además de la construcción del hospital 14 de septiembre, considerado uno de los proyectos más relevantes en la historia del instituto en Chiapas.

Entre quienes se integran al sistema está la cirujana Lluvia Dayanni Medina García, originaria de Oaxaca, quien aseguró que su objetivo es aportar conocimientos, pero también escuchar a los pacientes y brindar atención con respeto. También se suma el internista Armando Pérez Gómez, originario de Simojovel, quien trabajará en el hospital de Venustiano Carranza, donde atenderá a población que habla tzotzil.