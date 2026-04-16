Pensión por Retiro Anticipado IMSS: ¿Cómo funciona esta modalidad y cuáles son los requisitos? Si estás pensando en retirarte, conoce si con tus semanas cotizadas puedes acceder a la Pensión por Retiro Anticipado del IMSS (Pexels)

Si tienes menos de 60 años y estás pensando en retirarte, la Pensión por Retiro Anticipado del IMSS puede ser una opción para ti; conoce cuáles son los requisitos y cómo tramitarla.

Entre las diferentes modalidades de pensión a las que puedes acceder como derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Pensión por Retiro Anticipado es una de ellas.

¿Qué es la Pensión por Retiro Anticipado del IMSS y quiénes pueden solicitarla?

Si eres asegurado del IMSS con cotizaciones posteriores al 1 de julio de 1997 y aún no tienes 60 años, puedes solicitar la Pensión por Retiro Anticipado, en la que, como su nombre lo indica, puedes retirarte antes de las edades establecidas.

Requisitos para jubilarte antes de los 60 años con la Pensión por Retiro Anticipado del IMSS

Para poder acceder a esta modalidad de pensión en 2026, tienes que cumplir con los siguientes requisitos:

Tener menos de 60 años.

Tener un mínimo de 875 semanas cotizadas en el Régimen Obligatorio del Seguro Social.

en el Régimen Obligatorio del Seguro Social. Que tus recursos de la cuenta individual AFORE sean suficientes para el retiro.

La pensión que se calcule en el Sistema de Rentas Vitalicias deberá ser superior en más de 30% a la pensión mínima garantizada.

a la pensión mínima garantizada. Causar baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social.

Estar privado de trabajo remunerado.

Recuerda que, debido a un cambio en la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, cada año las semanas requeridas de cotización incrementarán hasta llegar a 1000 en 2031.

¿Cuáles son los documentos necesarios para tramitar la Pensión por Retiro Anticipado del IMSS?

Para iniciar el trámite de tu Pensión por Retiro Anticipado del IMSS, te solicitarán los siguientes documentos

Identificación oficial con fotografía vigente.

Estado de cuenta obtenido de la página de internet de la AFORE que maneja la cuenta individual.

Documento expedido por la institución de crédito en el que se identifique el número de cuenta y CLABE del beneficiario.

Copia certificada del acta de nacimiento.

Constancia de semanas cotizadas en el IMSS.

Paso a paso: Cómo iniciar el trámite de Pensión por Retiro Anticipado del IMSS en 2026

Para tramitar la Pensión por Retiro Anticipado del IMSS este 2026, lo único que tienes que hacer es acudir a las ventanillas del Control de Prestaciones de la Unidad de Medicina Familiar correspondiente a tu domicilio y solicitar este trámite con los documentos antes mencionados.