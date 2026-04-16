Ricardo Monreal no descarta más renuncias en el gabinete del Gobierno Federal

Ricardo Monreal descarta haya crisis con el PVEM y PT (Archivo)

En San Lázaro — “Creo que habrá más cambios (en el Gobierno Federal), sobre todo con el anuncio de la Presidenta (Claudia Sheinbaum) para todos aquellos que quieran participar en procesos electorales, de retirarse de sus cargos públicos me parece una medida sana. Seguramente va a haber otros cambios en el gobierno y en las cámaras”, por todos aquellos que buscarán alguna de las candidaturas rumbo a la elección del próximo año, destacó El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

El legislador de los guindas descartó que exista una crisis entre Morena y sus aliados el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), por sus anuncios de ir solos en algunos estados por las gubernaturas y consideró como algo natural estas aspiraciones.

Sobre la renuncia del Citlalli Hernández a la Secretaría de las Mujeres, el zacatecano calificó como una decisión acertada de incorporarse a Morena para consolidar las alianzas con miras a las elecciones del 2027.

Monreal destacó que la ahora extitular de la Secretaría de las Mujeres tiene mucha experiencia y apoyará mucho a Luisa María Alcalde en el fortalecimiento en la alianza política Sigamos Haciendo Historia como lo hizo en las elecciones del 2024.

“Este gesto de dejar una secretaría de Estado para convertirse en un eslabón en el partido, me parece un gesto correcto y honesto, ella tiene experiencia. Yo no veo crisis en la coalición, pero Citlalli tenía en ese entonces como propósito trabajar con los aliados para llegar a acuerdo en la integración de las Cámara de Diputados en los estados y con los municipios. Tiene experiencia y le va ayudar mucho a Luisa Alcalde”.

Interrogado sobre si él tuviera la oportunidad de renunciar a su cargo en San Lázaro para buscar una oportunidad por un cargo de elección popular, Ricardo Monreal señaló que “No, yo no estoy contemplado, pero donde ayude ahí estaré. ¿En alguna circunscripción? En eso, si voy a aceptar, sí es compatible, incluso, los coordinadores de grupos parlamentarios siempre apoyan a sus partidos y yo no seré la excepción”.

La Crónica de Hoy 2026