Zoé Robledo inaugura nueva Unidad de Trasplante con estándares internacionales

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, inauguró la nueva Unidad de Trasplante de Células Hematopoyéticas en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, considerada uno de los avances más relevantes en la atención oncológica del país.

Asimismo, destacó que se realizaron diversas obras cuya inversión superó los 80 millones de pesos, para remodelación de espacios, sustitución de instalaciones y adquisición de equipos de última generación con el propósito de brindar atención de alta especialidad y a la vanguardia a los derechohabientes.

La nueva unidad en el hospital de Oncología, subrayó, permitirá realizar hasta 90 trasplantes anuales y cuenta con infraestructura de última generación que cumple estándares internacionales de calidad y seguridad. Dispone de ocho cubículos para trasplantes autólogos y alogénicos, áreas de preparación de medicamentos, estaciones de enfermería y sistemas de aire con clasificación ISO 5, 6, 7 y 8, que garantizan condiciones de máxima asepsia.

Robledo Aburto enfatizó que esta apertura amplía la cobertura nacional de un procedimiento altamente especializado, en beneficio de pacientes de diversas entidades. Subrayó que la renovación fue necesaria para reactivar el programa de trasplantes en esta área, mediante la actualización de normas, infraestructura y equipamiento.

Enfatizó que la Unidad de Trasplantes de Células Hematopoyéticas es clave para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer, y debido a que dicha área prácticamente ya no estaba realizando trasplantes, se hizo una importante inversión y actualizaron las normas y las instalaciones.

Subrayó que los pacientes trasplantados pueden permanecer hasta 21 días en la unidad, bajo condiciones de máxima seguridad, por lo cual “aquí todo está completamente aislado y protegido de cualquier partícula que pudiera dañar a la persona”.

Asimismo, indicó que la nueva Unidad de Trasplantes de la UMAE Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI del IMSS, se suma a la meta nacional de trasplantes, “para llegar a 90 en este hospital durante 2026”.

Asimismo, en la Unidad de Trasplante, se inauguraron las Unidades de Terapia de Infusión, Colocación y Mantenimiento de Catéter; de Oftalmología, Cabeza y Cuello; de Trasplante de Células Hematopoyéticas, y la rehabilitación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos.

Acompañado por la secretaria de Salud de la Ciudad de México, doctora Nadine Gasman Zylbermann, y autoridades del Seguro Social, se resaltó que en la Unidad de Terapia de Infusión, Colocación y Mantenimiento de Catéter permitirá que los pacientes reciban medicación intravenosa en servicios ambulatorios, al evitar estancias hospitalarias prolongadas.

Recordó que el uso de catéteres instalados con ecografía reduce complicaciones infecciosas y multipunciones, además de disminuir costos, con lo que, con este modelo, los pacientes acuden cada 14 o 21 días para su cuidado, cuando antes debían hacerlo todas las semanas, y ello significa un beneficio tangible en comodidad y seguridad.

La Unidad de Oftalmología, Cabeza y Cuello fue completamente readecuada, con la demolición y reorganización de espacios para consultorios y áreas de atención. La sustitución de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gases medicinales garantiza un entorno moderno y funcional, servicio que permitirá atender de manera más eficiente a pacientes con tumores en estas regiones anatómicas, ofreciendo diagnósticos oportunos y tratamientos especializados en espacios iluminados y dignos.

Respecto a la rehabilitación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos incluyó la sustitución de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, mejoras en aire acondicionado, cancelería y acabados sanitarios.

Con capacidad para ocho camas de cuidados intensivos, esta área cuenta con 12 médicos especialistas en pacientes críticos, tres enfermeras jefas de piso y 40 enfermeras especialistas en cinco turnos.

La inauguración de estas áreas del Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI del Seguro Social representa un paso hacia un sistema de salud más sólido, capaz de enfrentar los retos del cáncer con innovación, profesionalismo y sensibilidad humana.

En la inauguración de estas áreas, acompañaron al director general del IMSS, Alva Alejandra Santos Carrillo, directora de Prestaciones Médicas; Enrique López Aguilar, coordinador de Oncología, Donación y Trasplantes; Fabiana Maribel Zepeda Arias, coordinadora de Enfermería; Natividad Neri Muñoz, coordinadora de UMAE; Rafael Medrano Guzmán, director del Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI; y la Maestra Rosa Karina Vázquez Hernández, directora de Enfermería de la UMAE.